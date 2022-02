Mamans & Célèbres : Une candidate phare de Secret Story, absente à la télé depuis longtemps, au casting

Grande nouvelle pour les fans de Mamans & Célèbres (TFX). L'émission sera de retour avec des épisodes inédits à partir du 14 mars 2022. Et comme pour chaque nouvelle saison, la production a fait appel à de nouvelles participantes, parmi lesquelles une ancienne candidate emblématique de Secret Story.

Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Martika, Stéphanie Clerbois, Jesta Hillmann, Kelly Helard, Hillary, Rym, Alizée, Maeva, Sarah et Camille Froment seront prochainement de retour pour continuer à partager leur quotidien avec leur famille. Et bonne nouvelle, Cindy Poumeyrol et Julie Ricci signent leur grand retour.

Les téléspectateurs auront aussi la joie de découvrir les anciens candidats des Marseillais Eloïse et Nacca. La belle blonde est enceinte de son premier enfant et devrait accoucher mi-mai. Elle dévoilera donc les préparatifs avant l'arrivée de son bébé ou sa gender reveal. Daniela Martins fera aussi ses premiers pas dans Mamans & Célèbres. Un événement puisque cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas fait son retour sur petit écran. Elle avait été révélée en 2009 dans Secret Story 3, avec pour secret "J'ai été la maitresse d'un Ballon d'or" (Cristiano Ronaldo). A l'époque, elle avait 22 ans. Elle avait ensuite fait le show dans la saison 2 des Anges de la télé-réalité en 2011 dans le but d'être actrice. Puis elle avait préféré s'éloigner de ce milieu.

Daniela Martins évoluait dans le monde de l'influence ou a créé sa marque DEV Paris, une collections de bananes pour parents et enfants. Aujourd'hui, elle est prête à ouvrir les portes de sa maison pour la télévision. Lors du tournage, la maman d'Éléa (née en 2016) et Valentin (né en mars 2019) était encore enceinte de Martin (né le 4 février dernier) et partagera donc les derniers moments avant son arrivée. Mais aussi les coulisses de la sortie de son livre Etre mère c'est que du bonheur ou pas, sorti le 17 février dernier.

"C'est vrai qu'on s'était posé la question avec Julien si on voulait le faire ou non et puis finalement on s'est dit que ça pourrait être bien de déjà partir sur quelques semaines, quelques mois, à voir comment on peut s'adapter et les enfants aussi. On veut montrer qu'on est des parents comme tout le monde, on galère aussi", a confié Daniela Martins à Télé Star. Son mari Julien et elle se sont aussi assurés que leurs enfants étaient d'accord pour apparaître dans le programme, auquel cas ils auraient refusé.