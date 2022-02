"Insultée de michtonneuse" : Jesta Hillmann fait de tristes confidences sur son couple avec Benoît

L'émission Koh-Lanta a changé la vie de Jesta Hillmann et Benoît Assadi. Tous deux ont participé à l'édition L'île au trésor (2016) et ont fini par se mettre en couple. Invités par Faustine Bollaert dans l'émission Ca commence aujourd'hui (France 2) ce lundi 21 février 2022, ils sont revenus sur leur histoire. L'occasion pour la jeune femme qui aura bientôt 30 ans de faire de tristes confidences.

En 2016, les téléspectateurs de TF1 ont découvert Jesta et Benoît, dans Koh-Lanta. A l'origine, les deux candidats ne pensaient pas trouver l'amour de leur vie lors du tournage. D'autant plus qu'à l'époque, le gagnant de l'édition était en couple. Ce n'est qu'une fois la saison terminée que les deux finalistes se sont rendues à l'évidence. Ils se plaisaient. Une fois le charmant brun de nouveau célibataire et tous deux certains que leurs sentiments n'étaient pas seulement liés à l'euphorie du jeu, ils se sont donc mis en couple et ont officialisé leur histoire. Une idylle qui n'a pas plu aux téléspectateurs.

Selon de nombreux internautes, Jesta était en couple avec Benoît uniquement parce qu'il avait remporté les 100000 euros. "Je me suis fait insulter pendant des mois et des mois et des mois de michetonneuse ! Mais tellement...", a-t-elle tout d'abord confié. Une déclaration qui a surpris la présentatrice Faustine Bollaert. "Par exemple, si je mettais : 'Oh tiens, je me suis acheté de nouvelles chaussures', je recevais : 'Ah oui, forcément, Benoît il peut tout te payer !' Mais franchement, calmez-vous !", a poursuivi la jeune femme. Si au départ, elle ne prenait pas en compte les commentaires négatifs, cela a fini par la toucher davantage. "C'était devenu trop présent...", a-t-elle précisé.

Mais comme Benoît et Jesta, le public a dû se rendre à l'évidence : entre eux, c'était plus que sérieux. Très vite, l'aventurier a quitté le Morbihan pour emménager avec sa belle à Toulouse. Ils se sont mariés le 1er juin 2019, alors que la jeune femme était enceinte de leur premier enfant. Un garçon prénommé Juliann et qui est né le 15 juillet 2019. Son frère Adriann a rejoint la famille il y a un an. Les téléspectateurs de TFX peuvent découvrir une partie de leur quotidien dans l'émission Mamans & Célèbres.