Jesta Hillmann : Son fils Juliann HPI ? Révélations et appel à l'aide

Jesta Hillmann ne partage pas uniquement son quotidien dans Mamans & Célèbres, sur TFX. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (L'île au trésor, en 2016) est aussi très active sur Instagram et partage ses joies et ses peines avec ses abonnés. Le 23 janvier 2023, ce sont des confidences sur son fils aîné Juliann (3 ans) qu'elle a faites à sa communauté.

La vie de Jesta a changé grâce à Koh-Lanta. Lors du tournage, elle y a rencontré Benoît Assadi (le gagnant de leur édition). Les deux candidats ont fini par se mettre en couple et, très vite, le charmant brun a emménagé chez sa belle, à Toulouse. Ils se sont mariés et ont eu deux garçons : Juliann et Adriann (bientôt 2 ans). Régulièrement, elle partage des moments de vie avec ses merveilles en story. Et l'une de ses publications a interpellé l'un(e) de ses abonné(e)s. On peut y voir son plus grand, en train de faire de la peinture en utilisant le pinceau avec ses deux mains. "Il est gaucher et droitier je crois mdr", peut-on lire en légende de la vidéo.

Vous êtes beaucoup à me dire que vous pensez que Juliann est HPI

Bien qu'il semble plus à l'aise avec la gauche, une personne lui a envoyé un message privé. "Ambidextre. Haut potentiel intellectuel en vue. Ce qui ne m'étonnerait pas", peut-on lire. Une remarque à laquelle Jesta Hillmann a souhaité réagir. "Vous êtes beaucoup à me dire que vous pensez que Juliann est HPI. C'est possible oui ou non, mais c'est encore trop tôt pour faire les tests. Après, il a beaucoup de facilité pour certaines choses et des retards pour d'autres (langage)", a-t-elle répondu.

Un autre internaute a alors fait remarquer à Jesta Hillmann qu'être HPI, "ne veut pas dire petit savant". Il a expliqué qu'il s'agit d'avoir des "capacités hors normes pour certaines choses", tout en étant en difficulté pour d'autres. "Ils perçoivent le monde différemment, ce qui peut aussi impacter leur manière de ressentir et de gérer leur émotion", a-t-il poursuivi. La candidate de Mamans & Célèbres a alors révélé que Benoît est HPI et que "ça lui a valu quelques difficultés au niveau du comportement étant petit".

Puis, Jesta Hillmann a changé de sujet et en a profité pour lancer un appel à l'aide : "Enfin bref, j'espère qu'il ne sera rien du tout. D'ailleurs, on cherche désespérément un orthophoniste mais mon dieu, MISSION IMPOSSIBLE. Ils ne prennent pas/plus de nouveaux patients." Peut-être réussira-t-elle à trouver grâce à sa communauté.