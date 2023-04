Jesta Hilmann bouleversée par la grosse crise de son fils Juliann : l'enfant traumatisé par une règle de la maison

En participant à Koh-Lanta, Jesta Hillmann ne s'attendait sans doute pas à ce que sa vie en soit autant bouleversée. Et pourtant, en plus d'être arrivée jusqu'en finale lors de sa saison en 2016, la jolie brune a trouvé l'amour en la personne du gagnant Benoît Assadi. Rapidement après la fin du tournage, ils avaient formé un couple des plus solides. Leur relation s'est plus tard concrétisée par un mariage et par les naissances de leurs deux enfants, Juliann (3 ans) et Adriann (bientôt 2 ans).

Ces deux fils comblent évidemment de bonheur Jesta Hillmann mais ils lui prennent également beaucoup d'énergie comme elle l'a déjà confié sans tabou. Ces derniers temps, l'aîné Julian lui donne notamment du fil à retordre. En effet, l'enfant peine à passer des nuits sereines, les terminant presque automatiquement auprès de ses parents. Alors, pour y remédier, Jesta Hillmann a imaginé un habile stratagème. A savoir, mettre en place un tableau censé récompenser Juliann s'il réussit à dormir seul toute une nuit d'une étoile verte et, au contraire, de lui attribuer une étoile rouge s'il n'y parvient pas. Le plan semblait fonctionnait mais, une faille a été trouvée. Si Juliann ne se levait plus de son lit en plein milieu de la nuit, il appelait en revanche à la place sa maman. Ni une ni deux, Jesta Hillmann a donc décidé de lui attribuer de nouvelles étoiles rouges à chacun de ses appels. Ce qui a tout bonnement fini par traumatiser Juliann.

Grosse remise en question

"Bon et bien les amis, grosse remise en question, je vous explique, du coup vous avez vu les story où je disais que Juliann ne devait pas m'appeler, etc. Le souci est qu'il vient de me faire une crise, il vient de se réveiller en crise, en panique, en pleurs (...) Je ne comprenais pas pourquoi il me repoussait (...) et là j'ai tilté et je lui ai dit : 'Juliann, est-ce que tu as peur d'avoir une étoile rouge demain ?' et il m'a dit 'oui'", a rapporté la jeune femme mercredi 13 avril 2023 en story Instagram.

Jesta Hillmann a heureusement réussi à trouver les bons moments pour rassurer son fils. "Et du coup, ça a marché instantanément", a-t-elle confié avec soulagement mais non sans une pointe de regret. Elle a en conclusion décidé de revoir son règlement.