"Je pense honnêtement..." : Jesta Hillmann brise les tabous sur la maternité et fait des révélations

L'aventure Koh-Lanta aura changé la vie de Jesta Hillmann de bien des manières. C'est sur le tournage de l'émission de survie que la finaliste a rencontré son partenaire idéale, en la personne de Benoît Assadi. Rapidement, les deux candidats s'étaient rendus inséparables, jusqu'à concrétiser leur relation par un mariage et les naissances de deux enfants. En effet, ensemble, ils ont accueilli de façon rapprochée Juliann (3 ans) et Adriann (bientôt 2 ans).

Un rêve pour Jesta Hillmann qui toujours voulu être maman. D'ailleurs, ses accouchements ont à chaque fois été un véritable bonheur comme elle l'a confié dans le podcast The Parents Show. "J'ai adoré accoucher, parce que je trouve qu'en tant que femme, c'est le sentiment le plus fort qu'on puisse sentir dans sa vie : le moment où on donne la vie. C'est le moment où je me suis sentie la plus fière, la plus utile", a-t-elle déclaré.

Je ne m'en sentirai plus capable

Si donner naissance s'est révélé extraordinaire donc, Jesta Hillmann n'a en revanche pas toujours apprécié d'autres aspects de la maternité. À tel point qu'elle n'est pas certaine de vouloir agrandir sa famille. "Si c'était juste l'accouchement, j'en ferai 10. Mais la grossesse et les six premiers mois, non", a-t-elle reconnu, avouant ne "pas être fan du moment bébé-bébé". "Je préfère jouer, interagir, apprendre à l'enfant. Les six premiers mois sont très durs émotionnellement, niveau charge mentale, niveau organisation, les nuits... tout ça, je ne m'en sentirai plus capable, je pense honnêtement, de le revivre".

La jeune femme de 30 ans s'est même fait "la promesse de ne pas craquer". "Évidemment, il me reste des années pour pouvoir faire un troisième enfant. Évidemment que c'est tellement la plus belle chose au monde, c'est tellement le plus fort sentiment que tu peux ressentir dans ta vie. L'amour que tu as pour ton enfant, bien sûr que ça va me redonner envie mais je sens que je n'aurais plus la même patience, je ne pourrais plus revivre tout ça. Il faut une patience incroyable et c'est très dur", a-t-elle admis, ajoutant vouloir "être un peu plus égoïste".