Jesta (Koh-Lanta) maman épuisée: une ex de Secret Story s'en mêle et c'est drôle

Le 15 juillet 2019, Jesta a donné naissance à son fils Juliann, fruit de son union avec Benoît. Si au départ, le bébé des candidats de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) dormait plutôt bien, cela a changé depuis quelques semaines, comme l'a confié la jeune maman de 26 ans sur Instagram, le 3 octobre 2019.

L'épouse de Benoît a demandé à ses abonnés à partir de quel âge leur bébé avait "plus ou moins fait ses nuits". "Car nous, le premier mois, c'était le rêve, mais depuis quelques semaines, ça s'est détérioré et je désespère un peu... Pour vous expliquer un peu : Juliann s'endort au sein vers 20h30, il se réveille en général vers 2/3h du matin (4h quand on a de la chance) et ensuite c'est la cata, car il se réveille toutes les 1h30...", a-t-elle écrit. Elle a ensuite précisé que grâce à une maman influenceuse, elle avait réussi à faire faire des siestes à Juliann en journée, et que c'était "déjà un PAS de géant pour [eux]".

En commentaires, nombreux sont les abonnés à lui avoir répondu et parfois donné des conseils. D'autres, comme Alexia Mori lui ont fait savoir que leurs nuits étaient pires. "Bientôt 13 mois ici et comment te dire que mes nuits sont pires que les tiennes", a écrit la maman de Louise (2 ans) et Margot (13 mois). Pas de quoi rassurer Jesta !