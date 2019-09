Jesy Nelson suicidaire : son témoignage diffusé à l'école ?

Jesy Nelson a bouleversé tout le monde de manière assez inattendue. Elle qui s'affirme comme l'un des membres les plus flamboyants du groupe Little Mix a dévoilé ses fêlures... et pas les plus légères. Dans un documentaire que lui a consacré la BBC – intitulé Jesy Nelson: Odd out Ones –, la jeune Britannique a expliqué que le cyber-harcèlement dont elle est victime l'avait poussée à tenter de se suicider. "Je n'étais pas connue comme l'une des chanteuses des Little Mix, se souvient-elle. J'étais connue comme la chanteuse grosse et moche du groupe. Ça m'a détruite." L'aspect positif de ces séquences larmoyantes, c'est qu'elles ont mis en lumière un problème bien réel... qui pourrait bien finir par trouver une solution.

En France, Bilal Hassani s'est fait l'étendard des âmes bafouées sur internet et avait souhaité médiatiser la violence avec laquelle on le traite en ligne. Dans son clip Jaloux, le jeune homme se promenait carrément entre les insultes qu'il avait reçues par le passé. Dans son documentaire, Jesy Nelson a tant alerté les spectateurs qu'Odd out Ones pourraient bien finir sur les écrans scolaires afin d'armer les élèves contre le cyber-harcèlement. "Il faut qu'on le montre sur les bancs d'école, à travers tout le pays, pour montrer que les mots peuvent briser même ceux qui ont l'air très fort de l'extérieur", peut-on lire depuis sur Twitter. Espérons que ces messages soient entendus.

Jesy Nelson suicidaire : le soutien de son amoureux, Chris Hughes

"Je tapais 'Jesy grosse' ou 'Jesy moche' dans les barres de recherche en ligne et je lisais ce qui apparaissait. Parfois, je n'avais même pas besoin d'écrire autant, j'écrivais juste 'Jesy' et je voyais les pires choses. C'était comme une addiction, raconte-t-elle dans les images diffusées sur la BBC. Je me souviens juste m'être dit 'J'ai besoin que ça cesse, je vais y mettre fin'. Je suis allée dans la cuisine et j'ai avalé le plus de comprimés possible. Puis je me suis allongée dans mon lit pendant très longtemps."

Face à l'élan provoqué par le documentaire, Chris Hugues, son actuel petit ami, a même pris la parole sur Twitter : "Ma copine est le p*tain de meilleur modèle de cette planète." No More Sad Songs pour Jesy Nelson...