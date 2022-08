Jet, champagne et cadeaux, Choupette (la chatte de Karl Lagerfeld) mène la belle vie !

Elle est sans doute la chatte la plus riche de France : Choupette, l'animal adoré du défunt Karl Lagerfeld a été mise à l'abri du besoin par le créateur, mort en 2019 à 85 ans. Sur Instagram, elle possède un compte suivi par pas moins de 177 000 fans, amusés de la suivre dans son quotidien hors du commun. En ce mois d'août 2022, elle a fêté son anniversaire et, évidemment, cela ne s'est pas fait dans la sobriété.

Le 15 août, Choupette - un sacré de Birmanie - a donc célébré ses 11 ans ! Et sur son compte, on a pu découvrir qu'elle a été gâtée. "Joyeux anniversaire à moi-même. Merci à @mypetagency d'avoir organisé cette petite fête ainsi qu'à @ibcaviation pour avoir fourni in jet, qui est resté au sol au Bourget, je précise, en mémoire des nombreux voyages que j'ai fait avec papa. Merci à @karllagerfeld et @lucybalu pour les nombreux cadeaux !!!", peut-on lire en légende d'une publication sur laquelle on peut voir Choupette dans une jet privé, devant un gâteau, du champagne Ruinart, des ballons et des sacs remplis de cadeaux. Un anniversaire grand luxe pour la chatte de Karl Lagerfeld, qui avait fait d'elle sa plus fidèle compagne, lui qui n'avait pas eu d'enfants.

Dans les commentaires, on a pu voir un message en particulier : celui du mannequin et muse du défunt créateur de chez Chanel, Baptiste Giabiconi. "Happy Birthday ma choupette", a-t-il sobrement écrit. Pour rappel, le charmant brun récemment vu tout nu est celui qui avait offert l'animal à Karl Lagerfeld.