Baptiste Giabiconi pose entièrement nu, les internautes séduits

Un cliché qui a beaucoup plu à ses abonnés. "J'adore la vue", "Dieu est là" "Magnifique !", pouvait-on lire en commentaire. "Je suis aux anges ! merci Baptiste", a notamment écrit Gary, un candidat de télé-réalité - révélé dans l'émission The Circle disponible sur Netflix - qui n'a jamais caché son attirance pour les hommes. "Ça faisait longtemps", a également lancé un fan. Car oui, Baptiste Giabiconi n'en est pas à son premier essai avec ce post un peu olé.

Une expérience implacable

Pour preuve, il a écrit "clásico 22" dans la légende de cette dernière publication, ce qui fait directement référence à un cliché qu'il avait partagé sur son compte Instagram l'année dernière, sur lequel il posait déjà totalement nu, et de dos. En mars dernier, il dévoilait une version hiver de cette photo, en prenant la pose, toujours sans aucun habit, mais cette fois-ci de face, contraint alors de cacher ses parties intimes avec sa main. Une habitude qui amuse visiblement beaucoup ses fans.

Mais il est bon de rappeler qu'il prépare toujours ses clichés dans les règles de l'art, à savoir en s'appuyant au maximum sur son expérience en tant que mannequin afin d'avoir le meilleur rendu possible. Cet amour pour la photo, il le doit à un certain Karl Lagerfeld, qui avait choisi le Corse pour devenir l'égérie de sa marque : Chanel. "Cet homme m'a fait confiance et c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui", a révélé Baptiste Giabiconi dans Corse Matin. "Il m'a transmis son amour pour ce métier et tout ce qu'il en a compris, confie-t-il. Il faut toujours faire avec l'envie comme priorité", a-t-il ajouté.

Un professionnalisme qui se ressent dans ses clichés, et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans !