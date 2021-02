Baptiste Giabiconi : Plus hot que jamais, il partage un selfie nu et fait craquer un chanteur célèbre

Avec sa plastique de rêve qu'il entretient depuis des années, Baptiste Giabiconi a réussi à se faire une très belle place dans le mannequinat. Mais il n'y a pas que les marques qui profitent de son corps puisque le beau brun régale aussi parfois gratuitement ses abonnés. Il l'a de nouveau prouvé sur Instagram.

Jeudi 19 février 2021, sur son compte suivi par 1,6 million de followers, Baptiste Giabiconi a innové en postant une photo de lui tout nu, de face. D'ordinaire, il est plus enclin à dévoiler ses jolies fesses... "Liberté", a-t-il sobrement commenté da publication ; serait-il un insoupçonné partisan du naturisme ? Le jeune homme aujourd'hui âgé de 31 ans a toutefois pris soin de protéger ses parties intimes d'une main, l'autre lui servant à faire un selfie dans sa salle de bain.

Une photo très commentée et même likée par... le chanteur Ricky Martin ! En effet, on peut constater que l'interprète des tubes Un, dos, tres (Maria) et La Copa de la Vida a déposé un petit coeur sur la publication du frenchie. Il faut dire que Ricky est adepte des réseaux sociaux, c'était déjà par le biais d'Instagram qu'il avait rencontré son mari l'artiste Jwan Yosef.

Baptiste Giabiconi, toujours éploré par la mort de son ami et mentor Karl Lagerfeld dont on attend encore de connaitre les détails de l'héritage, se dénude régulièrement sur les réseaux sociaux ou pour des campagnes. On l'a constaté pour un parfum de chez Viktor and Rolf, la gamme de L'Oréal Man Expert ou encore les boxers Aubade.