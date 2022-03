Jeux Paralympiques : un Français s'élance sur le slalom en slip !

La France a particulièrement bien réussi ses Jeux Paralympiques puisqu'elle termine à la quatrième place au classement des médailles. Avec 12 médailles au total dont 7 en or, les tricolores peuvent être fiers de leur parcours puisqu'ils finissent notamment devant les États-Unis ou l'Allemagne. Une compétition qui s'est déroulée en Chine, au même endroit que les Jeux olympiques d'hiver, mais quelques semaines plus tard. Parmi nos représentants, un s'est particulièrement démarqué lorsqu'il s'est présenté pour la deuxième manche du slalom, dimanche dernier.

Manoël Bourdenx, athlète de 34 ans, a pris part aux Jeux paralympiques et même s'il a terminé à une honnête 20e place, il aura laissé un souvenir impérissable aux téléspectateurs qui auront vu sa performance. En effet, au moment d'effectuer sa course, le Français s'est présenté en... slip ! Un accoutrement pour le moins original, surtout avec les températures ressenties en Chine à cette période. Mais comme on a pu vite s'en rendre compte, le sportif français, amputé d'une jambe à la suite de l'attaque d'un requin à Hawaï en 2017, avait également une banderole attachée dans le dos.

Après la fin de la course, il a déroulé la fameuse banderole et on a pu y lire, en anglais, la question suivante : "Est-ce que nous valons moins ?". Une façon d'interpeller sur la différence de traitement, notamment médiatique, entre les athlètes olympiques et paralympiques. Le skieur espère donc plus d'égalité entre tous les athlètes, qu'ils soient valides ou non. Espérons pour Manoël Bourdenx que son message sera entendu à l'avenir et notamment pour les prochains Jeux olympiques, qui se dérouleront en 2024 à Paris.