Jill (Star Academy) victime d'une fausse couche : elle se confie sur la perte de son bébé

Jill Vandermeulen vient de connaître l'une des pires épreuves de la vie. Le 25 juillet 2021, l'ancienne candidate de la Star Academy (saison 5, en 2005) a révélé sur Instagram qu'elle venait de vivre une fausse couche.

C'est un message bouleversant que les internautes ont lu sur le fil d'actualité de la jeune femme il y a deux jours. Début juin, Jill dévoilait sur sa chaîne YouTube que son compagnon Simon Gérard et elle tentaient d'avoir un bébé. Le troisième pour l'ancienne candidate du télé-crochet de TF1 qui est déjà maman d'une fille et de deux garçons. Elle expliquait à ses abonnés comment maximiser leurs chances pour concevoir. De précieux conseils qui avaient fonctionné pour elle puisqu'on ne le savait pas, mais la jeune femme de 33 ans est tombée enceinte. Malheureusement, sa grossesse s'est arrêtée. Un drame qu'elle a raconté à ses fans.

Pour Jill, il était important de se confier sur sa fausse couche, avant de pouvoir repartir de zéro. Rien ne laissait présager ce qu'il s'est produit. Elle avait "des examens sanguins parfaits, des symptômes classiques, une première écho super avec un petit coeur qui bat, aucun signe négatif". Pourtant, "cette belle nouvelle aventure" s'est transformée "en cauchemar" pour son compagnon et elle, le 20 juillet dernier, lors de la deuxième échographie. Son gynécologue lui a lancé : "Je suis embêté Madame, la grossesse a bien évolué mais je ne vois plus le petit coeur battre." "Nue, les jambes écartées, une sonde dans le vagin, mon monde s'écroule autour de moi. Sous le choc, j'ai l'impression que les minutes durent une éternité et je ne dis mot. Et puis je craque, je panique, je fond en larmes toujours nue sur cette table avec ce satané masque sur ma bouche qui m'empêche de respirer entre chaque sanglot", a-t-elle poursuivi.

C'est pour ses trois enfants que Jill a eu sa première pensée. Elle les imaginait déjà effondrés en apprenant la terrible nouvelle. Elle s'est ensuite demandé pour quelle raison le coeur de son bébé n'a pas tenu le coup : "J'ai fais quelque chose de mal ? Les inondations ? Le déménagement ? Le stress ? Je n'aurai jamais de réponse. Maintenant il faut juste avancer, la peur au ventre, recommencer et espérer que plus jamais notre famille ne subisse ça." Jill n'a pas souhaité que ce sujet soit tabou et elle ne le regrette pas car en parler autour d'elle a été "salvateur". En retour, elle a eu beaucoup de bienveillance.