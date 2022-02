JO Pékin 2022 : Anaïs Chevalier-Bouchet, la biathlète mariée à Martin et maman d'une petite Emie

Après une longue convalescence et une année 2018 compliquée, la jeune sportive a vécu une année 2019 beaucoup plus heureuse puisqu'elle est devenue maman pour la première fois. Le 28 octobre 2019, la biathlète a donné naissance à une petite Emie. Mais pas de quoi empêcher ses rêves de Jeux olympiques puisqu'Anaïs Chevalier-Bouchet a réussi à parfaitement jongler entre les deux. "Je suis fière de faire partie des sportives qui arrivent à concilier maternité et vie de sportive de haut niveau. On n'est pas nombreuses, et je suis admirative de celles qui le font. Être considérée comme une maman, ça me va bien", expliquait-elle en 2020, dans des propos rapportés par La Croix.