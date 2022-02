JO Pékin 2022 : Tess Ledeux, son cousin est un sportif très connu !

Les Jeux olympiques de Pékin se passent plutôt bien pour la délégation française jusqu'ici. Avec 11 médailles, nos sportifs sont sur les bases des dernières compétitions où ils en avaient ramené 15. Pour se faire, ils peuvent compter sur le talent de l'impressionnant Quentin Fillon Maillet, qui en est déjà à 4 ! Le couple de patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont également brillé sur la glace et on attend encore de beaux moments à venir. Et cela pourrait intervenir très rapidement puisque la toute jeune Tess Ledeux va tenter de ramener une deuxième médaille à la France cette nuit dans le Slopestyle femmes.

Après sa très belle médaille d'argent en Big Air, la skieuse de 20 ans va tenter de rééditer son exploit malgré la concurrence. Un élément pourrait peut-être aider la jolie blonde dans sa quête : la présence à Pékin d'un membre de sa famille, à savoir l'un de ses cousins. Et pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'un de deux porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture, Kevin Rolland ! En effet, Tess Ledeux et le skieur freestyle, qui revient d'une terrible chute sont de la même famille. En plus de partager un lien familial, les deux sportifs pratiquent tous les deux en discipline de freestyle à ski.

Ça ne nous empêche pas d'être proches en tant que cousin et cousine

Visiblement très proches, Kevin et Tess s'étaient prêtés à une interview croisée pour France 3 avant les JO de 2018, auxquels ils avaient déjà tous les deux participé. S'ils s'apprécient beaucoup, leur 12 ans d'écart fait qu'il y a tout de même un peu de distance entre eux. "On est cousins, on n'est pas non plus frère et soeur. Je ne le connais pas par coeur, il ne me connaît pas par coeur. On a un lien familial qui nous rapproche", synthétise Tess Ledeux, avant que son cousin ne plussoie : "C'est ça. Et mine de rien, il y a aussi cette différence d'âge qui fait qu'on ne traîne pas ensemble tous les jours dans la vie. Mais ça ne nous empêche pas d'être proches en tant que cousin et cousine".

Une belle relation malgré l'écart générationnel qui fait de Tess Ledeux et Kevin Rolland une rareté dans le milieu du sport d'hiver. Espérons pour eux que cette singularité leur portera chance pour aider la France à remporter de nouvelles médailles !