Kevin Rolland papa après l'accident : "J'ai pris ma paternité en pleine gueule"

Le 30 avril 2019, Kevin Rolland a été victime d'une terrible chute de 11 mètres en tentant de battre le record du monde du saut le plus haut sur un quarter-pipe. Quelques jours plus tard, sa compagne Roma a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Rio. Le skieur de l'extrême et sa moitié se souviennent pour "Paris Match" de cette parenthèse difficile et magnifique.

"Tout va bien. C'est bon, tu peux sortir", a alors dit Kevin Rolland à son fils, qui a vu le jour quelques heures plus tard. "Rio est né très vite", indique sa maman à Paris Match. Trois jours après son arrivée, Rio peut enfin rencontrer son papa. "J'ai pris ma paternité en pleine gueule. Moi qui ne suis pas trop émotif, ma carapace s'est brisée. J'ai fondu en larmes", confie-t-il. Si lui est encore très fragile, le corps en mille morceaux, mais soudé pour tenir, son garçon est en pleine santé : "La naissance de mon fils m'a mis dans une spirale positive. J'étais paralysé dans mon lit, mais j'étais le plus heureux des hommes."

À nouveau sur pied, et bien sur pied, sans aucune séquelle, Kevin Rolland a depuis fait découvrir sa passion pour la neige et le ski à Rio.

L'intégralité des propos de Kévin Rolland et de sa compagne Roma Serrier sont à découvrir dans Paris Match dans les kiosques le 20 mai 2020.

