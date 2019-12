Kevin Rolland papa : naissance de son fils "huit jours" après son grave accident

Exclusif - Kevin Rolland ( médaillé de bronze en ski acrobatique half-pipe aux JO de Sotchi) Une fois encore l'émotion est au rendez-vous. Partenaire des moments fort de la vie, Baume & Mercier célèbre la première médaille de Kevin Rolland en ski half-pipe. Comme immuable témoin de cet instant unique et pour qu'il dure toujours, Kevin a choisi l'élégante et intemporelle montre Clifton en or rouge 18K poli-satiné, mouvement automatique qui pour l'occasion sera gravée ... Paris-25 février 2014 C'est à la boutique Harrison, située au 18 rue de la paix à Paris, que Baume & Mercier a marqué d'une pierre blanche la victoire de Kevin Rolland le 18 février 2014 en Russie. Agé de 24 ans, le freestyler originaire de La Plagne, est devenu, en remportant le bronze, une des premières figures du ski half-pipe de l'histoire. Sport de glisse issu du skate, adopté par les snowboarders, puis par les skieurs, le half-pipe est comme son nom l'indique un demi-tube qui mesure 180 mètres de long et présente une courbe qui s'élève à 6,50 mètres. Le principe est de monter le plus haut possible – 6 mètres pour certaines figures -, en réalisant des sauts - au nombre de cinq à six -, en une vingtaine de secondes, les plus techniques possibles, tout en ayant le plus de style. Des valeurs partagées Comme immuable témoin de cet instant unique, Kevin a choisi l'élégante et intemporelle montre Clifton en or rouge 18K poli-satiné, mouvement automatique qui lui a été remise par monsieur David El Hayani, Directeur France Baume & Mercier. Fidèle à son héritage, authentique dans ses valeurs, pionnier dans l'âme, toujours en phase avec son époque, partenaire des moments privilégiés de la vie, la Maison Baume & Mercier est fière de s'associer au succès de Kevin. Avec ce sportif de haut niveau, la marque partage les mêmes valeurs : précision, rigueur, recherche de performance. Proche de ceux à qui ses créations sont destinées, garant du luxe accessible, Maison d'horlogerie depuis 1830, Baume & Mercier propose des montres élégantes au style épuré qui au fil des années deviennent les partenaires privilégiés de ceux qui les portent. Une icône pour un champion Ce garde-temps, qui fête cette année son premier anniversaire, représente l'essence même de Baume & Mercier. À savoir un niveau de qualité et d'excellence qui offre un contenu horloger qui reste abordable. Inspirée d'une pièce Baume & Mercier datant des années 50, la montre Clifton arbore un boîtier rond de 41 mm aux cornes fines et cintrées et se pare d'un cadran argenté satiné-soleil à chiffres arabes. Elle est animée par un calibre mécanique à remontage automatique visible par le fond transparent en saphir. Au dos de ce modèle déjà iconique, Kevin a choisi de faire graver : " SOCHI XVIII/II/MMXIV" Ce que vous devez savoir sur Kevin Rolland • Vainqueur aux US Winter X Games 2011 à Aspen en SuperPipe ET aux European Winter X Games 2011 à Tignes en Superpipe : un doublé pour la deuxième année consécutive. • Vainqueur du Winter Dew Tour 2011 dans la catégorie Freeski Superpipe. • Vainqueur aux US Winter X Games 2010 à Aspen en Superpipe ET aux European Winter X Games 2010 à Tignes en Superpipe : un doublé unique à ce jour !! • Participations aux Winter X Games en superpipe 2008 (blessé après les qualifications), 2009 (8e). • En 2009, Vainqueur du championnat du monde de pipe 2009 et de la coupe du monde 2009 - globe de cristal Participations aux contests "Tignes Airways".Le 25/02/2014 - Paris