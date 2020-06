Joachim de Belgique contaminé après une fête illégale : le prince s'excuse

Un autre membre de la famille royale belge a contracté le coronavirus : comme l'a rapporté El País le 30 mai 2020, le prince Joachim, neveu du roi Philippe, a été testé positif au Covid-19. Un porte-parole de la famille royale a confirmé que le jeune homme de 28 ans avait déclaré les premiers symptômes après avoir participé à une fête illégale lors d'un récent voyage en Espagne.

Joachim de Belgique s'est rendu dans la ville de Cordoue le 26 mai dernier, pour des raisons professionnelles. Il était accompagné de sa petite amie Victoria Ortiz, originaire de cette région d'Andalousie. Le couple a ensuite pris part à une fête privée réunissant 27 personnes, défiant ainsi les mesures de confinement qui régissent le pays depuis plusieurs semaines puisque les rassemblements de plus de 15 personnes étaient encore interdits.

Tous les participants de cette fête sont aujourd'hui en quarantaine et la police locale mène une enquête qui pourrait déboucher sur une amende, allant de 600 à 10 000 euros. Le prince Joachim a depuis présenté ses excuses dans un courrier envoyé à l'agence de presse espagnole : "Je voudrais m'excuser de ne pas avoir respecté toutes les mesures de quarantaine pendant mon voyage. Dans ces moments difficiles, je n'avais pas l'intention d'offenser ou de manquer de respect à qui que ce soit. Je regrette profondément mes actions et j'en accepte les conséquences." De son côté, Rafaela Valenzuela, la responsable gouvernementale de la région de Cordoue, a commenté : "Je suis surprise et indignée, qu'un incident de ce type survienne alors que nous connaissons un moment de deuil national pour tant de morts. C'est complètement irresponsable."

Joachim est le troisième enfant de la princesse Astrid et de son mari le prince Lorenz. Il est donc dixième dans l'ordre de succession au trône. Le prince n'est pas le seul membre de la famille royale de Belgique à avoir contracté le coronavirus puisque, début mai, Laurent de Belgique, le frère du roi Philippe, a annoncé que son épouse avait elle aussi fait face au Covid-19.