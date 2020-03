Joanna Lumley (Absolutely Fabulous) : Son agression durant son voyage en Haïti

À l'occasion d'une interview accordée à la radio britannique Radio Times, Joanna Lumley a révélé avoir été prise en embuscade avec son équipe de tournage en Haïti. L'actrice de 73 ans était sur place pour le tournage de son documentaire Hidden Caribbean: Havana to Haiti quand un groupe armé s'est attaqué à elle. "Soudain, il y avait un barrage de l'autre côté de la route, ils y avaient déposé des branches. Heureusement que nous avions deux grands gardes du corps qui sont sortis [de la voiture, NDLR] et qui ont dit 'Allez les gars, dégagez le passage'. Mais ils ont répondu : 'Non, nous voulons votre argent ou votre vie.' Parfois, ils creusent des tranchées, y versent de l'huile et y mettent le feu, puis ils viennent avec des armes et prennent vos portefeuilles."

Finalement, l'actrice et son équipe ont pu s'en sortir indemnes et poursuivre leur route. "Je ne suis pas vraiment une personne peureuse, a aussi expliqué Joanna Lumley, si vous avez l'air timide, les gens comme les animaux, s'en prennent très rapidement à vous. En Haïti, les gens sont si pauvres et vivent dans une telle misère, mais si vous dites 'bonjour' et tendez la main, vous vous faites immédiatement faites amis."

Par ailleurs, l'actrice d'Absolutely Fabulous a déclaré avoir été très concernée par la situation sur place, Port-au-Prince, qu'elle a décrite comme "catastrophique" : "Nous sommes arrivés le jour d'une émeute, nous avons donc été escortés par la police jusqu'à l'hôtel." Alors qu'elle voyage pour réaliser de documentaires depuis plus de dix ans, Joanna Lumley a également été touchée par la pauvreté. "Il y avait des enfants des rues endormis, abandonnés par leurs familles. Mais ils rêvaient d'être pilotes et avocats, même s'ils n'ont reçu aucune éducation. Cela vous touche terriblement."

Hidden Caribbean: Havana to Haiti sera diffusé sur la chaîne britannique ITV le 10 mars 2020