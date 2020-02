Joaquin Phoenix aux Oscars : Son incroyable transformation pour "Joker"

Un Golden Globe, un SAG Award, un BAFTA Award... Les prix s'accumulent pour Joaquin Phoenix, récompensé de toutes parts pour sa performance dans Joker, sorti au cinéma à l'automne dernier. L'acteur de 45 ans est donc tout désigné pour remporter un Oscar lors de la cérémonie qui se tiendra le 10 février 2020 au célèbre Dolby Theater de Los Angeles. Sur le tapis rouge hollywoodien, la star américaine aura retrouvé une silhouette normale, après avoir transformé son corps pour donner vie au Joker.

Après Jared Leto, Jack Nicholson et Heath Ledger, Joaquin Phoenix a endossé le rôle ambitieux d'Arthur Fleck, l'ennemi juré de Batman. Comme il l'a lui-même expliqué dans une interview accordée à Access en septembre 2019, l'acteur a dû suivre un régime drastique et perdre près de 22 kilos avant de se retrouver devant la caméra du réalisateur Todd Phillips : "Ce n'était pas une pomme par jour, contrairement à ce que des rumeurs ont pu affirmer. Non, il y avait aussi de la salade et des haricots verts à la vapeur."

Mais c'est bien entouré que le compagnon de Rooney Mara s'est mis à la diète : "C'est quelque chose que j'avais déjà fait et vous travaillez avec un médecin. Tout est réglementé, surveillé et sécurisé." Mais il n'est pas forcément évident de suivre un tel régime lorsque l'on travaille sur un plateau de tournage rempli de tentations : "Todd [Phillips, NDLR] avait ces put**** de bretzels que j'adore, s'est-il souvenu. Et il en avait des sacs entiers dans son bureau ! Ça, c'était difficile."