Joaquin Phoenix : De quoi est mort son frère à 23 ans, le tristement célèbre River ?

Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, Joaquin Phoenix se rend avec son frère River dans la boîte de nuit The Viper Room à Los Angeles. Accompagnés de leur soeur Rain, de Johnny Depp (copropriétaire du club) et de Samantha Mathis (petite amie de River), les frères Phoenix sont venus soutenir deux amis membres des Red Hot Chilli Peppers (John Frusciante et Flea) qui s'apprêtent à jouer sur scène.

Malheureusement au cours de la soirée, River va ingérer un cocktail de drogues qui lui sera fatal. Un "speedball" - de l'héroïne et de la cocaïne dans de l'alcool - selon certains ou du du Valium couplé à des méthamphétamines pour d'autres. Quelques minutes après avoir bu la boisson, l'acteur commence à tituber et sort précipitamment de la boîte de nuit. Inquiets ses amis le suivent à l'extérieur et le découvrent en train de convulser sur le sol. Pris de panique, Joaquin, Samantha, Johnny et Flea appellent une ambulance. Transporté au centre médical Cedars-Sinai, River est déclaré officiellement mort à 1h51 à l'âge de 23 ans. Selon le rapport du médecin légiste, l'acteur est mort suite à un arrêt cardiaque après une surdose de plusieurs drogues.

Désemparé depuis la suite de la mort de son frère, Joaquin rend régulièrement hommage à River. Ce fut le cas récemment lors des Oscars 2020 où l'acteur a reçu le prix du Meilleur acteur pour sa performance dans le film Joker. "Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles 'Cours au secours de l'amour et la paix suivra'" a-t-il déclaré très ému, juste avant de quitter la scène.

River Phoenix avait débuté sa carrière dans les films Explorers (1985) aux côtés d'Ethan Hawke, Mosquito Coast (1986) avec Harrison Ford et Helen Mirren et À bout de course (1988). Ce rôle lui avait valu d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. De manière presque prémonitoire, le film Le Gardien des Esprits (1993) de Sam Shepard sera son dernier film qui sortira peu de temps après son décès.