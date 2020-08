John F. Kennedy : Son petit-fils Jack Schlossberg est une bombe !

Seul petit-fils du président John F. Kennedy, Jack Kennedy Schlossberg a attiré tous les regards lors d'une apparition le 18 août 2020 lors de la deuxième nuit de la Convention nationale démocrate aux États-Unis. Charismatique et très séduisant, le jeune homme de 27 ans a affiché son soutien au candidat Joe Biden en déclarant : "Les temps ont changé, mais les thèmes du discours de mon grand-père - courage, unité et patriotisme - sont aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1960. Une fois de plus, nous avons besoin d'un leader qui pense que les meilleurs jours de l'Amérique sont encore à venir. Nous avons besoin de Joe Biden."

Jack Schlossberg, président en 2040

Aux côtés de sa mère Caroline Kennedy, le jeune homme a recueilli tous les suffrages sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs remarquant tous sa prestance mais surtout... son sex appeal. "Jack Schlossberg, président en 2040", "Ce que je retiens de la nuit jusqu'à présent, c'est que je suis attirée par Jack Schlossberg" ont par exemple tweeté deux internautes, "Est-ce que Jack Schlossberg s'intéresse au mariage ?" a commenté une autre américaine, déjà fan de Jack.

Pour ne rien gâcher, le jeune homme est diplômé des prestigieuses universités de Yale et d'Harvard. Passionné de politique, Jack a également joué en tant qu'acteur dans la série Blue Bloods en 2018. Coeur à prendre, Jack Kennedy (de son vrai nom John Bouvier Kennedy Schlossberg) avait apparemment essayé d'attirer les faveurs de Kendall Jenner dans le passé... mais sans succès. La soeur de Kim Kardashian étant en effet déjà casée avec le basketteur Ben Simmons. Alors, des intéressé(e)s... ?