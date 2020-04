Les Kennedy, persécutés par la mort : une longue série de tragédies

La malédiction Kennedy ne date pas d'hier, elle remonte aux années 40 lorsque Joseph Patrick Kennedy, Jr., frère aîné de John Fitzgerald Kennedy, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui qui se faisait surnommer "Joe Jr" s'est engagé dans une mission expérimentale qui a mal tourné en juin 1994. Âgé d'à peine 29 ans, Joseph Patrick Kennedy, Jr est mort dans l'explosion de son avion, au-dessus de Blythburgh (Angleterre). Sa mort prématurée a alors poussé son père, Joseph Patrick Kennedy, à revoir ses ambitions pour son frère cadet John, jusque-là jeune homme plutôt dilettante et qui s'orientait vers une carrière de journaliste.

JFK, l'enchaînement des tragédies

John Fitzgerald Kennedy est sans aucun doute celui qui a accumulé le plus de tragédies dans sa courte vie. Homme à femmes, il se marie en 1953 avec Jacqueline Bouvier, qui devient Jackie Kennedy, et connaît une première fois la perte d'un enfant en 1955, lorsque son épouse fait une fausse couche. Le 23 août 1956, Jackie donne naissance à une petite fille mort-née, que ses parents auraient voulu prénommer Arabella. John et Jackie se séparent brièvement et accueillent leur premier enfant, Caroline, en 1957, puis John en 1960. Leur second fils, Patrick, naît prématurément le 7 août 1963 et meurt deux jours plus tard.

John Fitzgerald Kennedy a également été handicapé par un lourd problème de santé, qui le poursuit toute sa vie, mais qui n'a pas été révélé de son vivant. À cause d'un problème de dos, il a été contraint d'utiliser des béquilles, qu'il cachait au public, et de porter un corset. Il se reposait dès que possible dans sa chaise à bascule, devenue célèbre.

Élu 35e président des États-Unis le 8 novembre 1960, le plus jeune de toute l'histoire du pays, John Fitzgerald Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963, lors d'une visite préélectorale à Dallas. Alors que la limousine décapotée du président passe sur Dealey Plaza vers 12h30, des coups de feu éclatent. Le président est d'abord blessé au cou, tandis que le gouverneur Connally, assis devant lui, est blessé à la poitrine, puis une balle atteint le président à l'arrière de la tête. Aussitôt transporté au Parkland Hospital, le président est déclaré mort à 13h après de vains efforts de réanimation. John Fitzgerald Kennedy repose au cimetière national d'Arlington, près de Washington, où les restes de sa fille Arabella et de son fils Patrick avaient été transférés en 1963.

Un autre assassinat chez les Kennedy

En 1968, Robert Francis Kennedy, Sr., surnommé Bob ou Bobby, connaît le même sort que son petit frère John Fitzgerald Kennedy. Bien placé pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle, le frère cadet de JFK est assassiné le soir de sa victoire à la primaire de Californie, le 5 juin 1968. Ce soir-là, il est la cible de plusieurs coups de revolver de la part d'un Jordanien aux motivations incertaines, Sirhan Sirhan. Robert Francis Kennedy, Sr. meurt le lendemain à l'hôpital et laisse derrière lui sa femme Ethel Skakel, à qui il était marié depuis juin 1950, et les onze enfants qu'ils ont eus ensemble.

Le terrible accident de voiture de Ted

Edward Moore Kennedy, le petit frère de JFK, a longtemps fait figure de vilain petit canard dans la famille. Accolé à des histoires de sexe, de corruption... dans les années 60, il a été victime d'un terrible accident de voiture sur l'île à Chappaquiddick, le 18 juillet 1969. Ce soir-là, celui que l'on surnomme Ted se trouvait au volant de sa voiture aux alentours de 23h. À ses côtés, la spécialiste de campagne politique, Mary Jo Kopechne, âgée de 28 ans. Ted Kennedy a perdu alors le contrôle de son véhicule sur un pont. Le petit frère de JFK est arrivé à sortir de sa voiture et a tenté de secourir sa passagère, en vain. Au lieu de prévenir tout de suite les secours, Ted Kennedy est retourné au point de départ et est revenu avec deux personnes. Sérieusement ébranlé, il rentra alors à son hôtel, mais n'avertit pas les autorités. Ce n'est que le lendemain que son nom se trouva lié à la mort de Mary Jo Kopechne, lorsque deux pêcheurs ont trouvé son corps et ont prévenu la police.

Edward Moore Kennedy est mort en août 2009 à l'âge de 77 ans.

Overdoses

La famille Kennedy a été touchée par deux morts liées à des overdoses. D'abord celle de David Anthony Kennedy, le fils de Robert F. Kennedy et d'Ethel Skakel. Profondément marqué par l'assassinat de son père en 1968, qu'il a vécu en direct à la télévision, mais également celui de son oncle : David Anthony Kennedy a plongé très jeune dans la drogue. En 1973, il est victime d'un grave accident de voiture, la jeep conduite par son frère aîné, Joseph Patrick Kennedy II, se renverse, laissant paralysée la petite amie de ce dernier. David a une fracture d'une vertèbre et s'adonne aux analgésiques, puis à l'héroïne.

Le 25 avril 1984, alors qu'il n'a que 29 ans, il succombe à une overdose d'héroïne. Il est inhumé dans le cimetière familial Holyhood, à Brookline, Massachusetts.

Saoirse Kennedy, fille de petite fille de Robert F. Kennedy, est morte le 1er août 2019. La jeune femme de 22 ans est décédée d'une "toxicité aiguë", après avoir ingéré "un mélange de méthadone et d'éthanol, pris avec d'autres médicaments sur ordonnance", comme l'a révélé Michael O'Keefe, procureur de Cape Cod dans le Massachusetts, trois mois après la mort de Saoirse Kennedy.

L'accident d'avion de John F. Kennedy Jr.

Dans la soirée du 16 juillet 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr., fils de JFK, se trouvait à bord d'un monomoteur Piper Saratoga lorsque le petit appareil, parti de l'aéroport du comté d'Essex (New Jersey), s'est écrasé dans l'océan Atlantique, au large de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. John F. Kennedy Jr est mort à l'âge de 38 ans, mais il n'était pas le seul à bord. Il était accompagné de sa femme Carolyn Bessette, et sa belle-soeur, Lauren Bessette. Toutes deux sont également décédées sur le coup.

Accident de canoë, deux morts dont Gideon, 8 ans

Le 2 avril 2020, Maeve Kennedy Townsend McKean est partie en canoë avec son fils Gideon âgé de 8 ans, dans la baie de Chesapeake (Maryland), pour tenter de récupérer un ballon tombé à l'eau. Tous deux ne sont jamais revenus.

Le corps de la petite-fille de Robert F. Kennedy, et petite-nièce de JFK, a été repêché par 7 mètres de profondeur le 6 avril, à 4 km de la propriété de sa mère, Kathleen Kennedy Townsend, située à Shady Side dans le Maryland. La famille s'y était isolée en raison de la pandémie de coronavirus. Le corps de Gideon a quant à lui été repêché le 8 avril, également par 7 mètres de profondeur. La région n'était pourtant pas réputée dangereuse, mais les conditions étaient loin d'être optimales lors de leur sortie en canoë. Le vent soufflait aux alentours de 50 km/h et des vagues atteignaient au moins un mètre selon des promeneurs.