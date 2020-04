Malédiction Kennedy : deux membres présumés morts, dont un enfant de 8 ans

Encore une terrible nouvelle chez les Kennedy. Deux membres du clan sont portés disparus après s'être lancés dans une promenade en canoë : Maeve Kennedy McKean, 40 ans, et son enfant de 8 ans Gideon. Des garde-côtes, des policiers et des pompiers sont partis à leur recherche, en vain. Mère et fils ont été aperçus la dernière fois le jeudi 2 avril 2020 dans la baie de Chesapeake, dans la région de Washington. Ils ramaient pour atteindre une crique afin de récupérer un ballon tombé dans l'eau. Leur embarcation, seule, a été retrouvée retournée des kilomètres plus loin.

À ce stade, la famille estime qu'il ne s'agit plus d'une opération de secours mais de récupération. Maeve Kennedy Townsend McKean est la fille de l'ancien lieutenant gouverneur de Maryland, Kathleen Kennedy Townsend, et la petite-fille de Robert F. Kennedy. Un nouveau drame pour la dynastie, qui peine à vivre paisiblement depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1963. Il y a quelques mois, c'est Saoirse, 22 ans, qui mourait d'une "toxicité aiguë" après avoir ingéré "un mélange de méthadone et d'éthanol, pris avec d'autres médicaments sur ordonnance", d'après une annonce du procureur de Cape Cod.

Il est clair que Maeve et Gideon sont morts

La baie de Chesapeake n'est pas considérée comme dangereuse pour les promeneurs. Mais le 2 avril 2020, le vent soufflait très fort – 56km/h – et des habitants auraient aperçu des vagues de près d'un mètre. La famille ne cultive aucun espoir quant à la possibilité de retrouver Maeve et le jeune Gideon en vie. Sur Facebook, le mari et père, David, a exprimé sa peine dans un long message qui laisse présager le pire. "Malgré les efforts héroïques des garde-côtes, les recherches sont suspendues, explique-t-il. Elles ont commencé dans l'après-midi, ont continué toute la nuit et puis le jour d'après. Il fait sombre à nouveau. Cela fait vingt-quatre heures et les chances de survie sont extrêmement faibles. Il est clair que Maeve et Gideon sont morts." S'il est un peu tôt pour présenter ses condoléances, de nombreux messages de soutien circulent déjà sur les réseaux sociaux...