Saoirse Kennedy morte à 22 ans : les causes réelles du décès dévoilées

Il était sans doute trop tôt pour faire des adieux de la sorte. Le jeudi 1er août 2019, Saoirse Kennedy, la petite fille de Robert F. Kennedy, est morte alors qu'on l'amenait à l'hôpital. L'étudiante de 22 ans avait été retrouvée en plein crise cardiaque au domicile familial avant de rendre son dernier souffle sur la route. En attente du rapport toxicologique, sa famille avait simplement été assurée qu'elle n'avait subi aucun traumatisme. Mais voilà que la cause du drame a été révélée, le vendredi 2 novembre : Saoirse Kennedy est décédée d'une "toxicité aiguë", après avoir ingéré "un mélange de méthadone et d'éthanol, pris avec d'autres médicaments sur ordonnance", selon les informations diffusées par Michael O'Keefe, procureur de Cape Cod dans le Massachusetts.

Une information agrémentée par le certificat de décès, cité entre autres par le Boston Globe. Outre les détails divulgués par Michael O'Keefe, on apprend donc que Saoirse Kennedy avait consommé de l'alcool et un nombre impressionnant de médicaments, dont des anxiolytiques et des psychotropes : diazépam, fluoxétine – génériques du Valium et du Prozac –, méthadone, nordiazépam... Quelques mois avant de nous quitter, alors qu'elle était encore lycéenne, la jeune fille dévoilait un état d'esprit relativement inquiétant dans le journal de la Deerfield Academy, son établissement scolaire. "Ma dépression a pris racine au début du collège et sera en moi pour le restant de mes jours", écrivait-elle, expliquant qu'elle avait été agressée sexuellement par un camarade.

Mort de Saoirse Kennedy : rien ne laissait présager un tel drame

Ce mal semblait pourtant loin derrière elle. Enterrée le 5 août 2019 au cimetière Saint Francis Xaviers de Centerville, Saoirse Kennedy avait eu droit aux plus beaux hommages. Parmi eux, son oncle expliquait qu'elle avait encore des projets plein la tête. "Elle venait de finir un essai de vingt-cinq pages sur lequel elle travaillait pour l'Université de Boston et dont elle était particulièrement fière, rapportait le Daily Mail. Elle venait de dîner avec sa grand-mère et de regarder un débat démocrate. Elle est sortie à 22h30 pour se rendre dans un bar karaoké puis est allée danser. Elle est rentrée vers 2h du matin et est restée à la piscine pour nager jusqu'au lever du soleil. Elle avait planifié plusieurs repas à venir pour sa semaine..."

Saoirse Roisin Hill était la fille de Courtney Kennedy et de Paul Hill, et la petite-fille d'Ethel et de Robert Francis Kennedy, le frère de John F. Kennedy.