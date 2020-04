Malédiction Kennedy : le corps de la petite-fille de Robert F. Kennedy retrouvé

Le 2 avril 2020, Maeve Kennedy Townsend McKean et son fils de 8 ans, Gideon, se sont lancés dans une balade à canoë dans la baie de Chesapeake (Maryland), non loin de Washington. Mais leur embarcation a été retrouvée vide. La région n'est pourtant pas réputée dangereuse, mais les conditions étaient loin d'être optimales pour cette sortie nautique entre mère et fils. Le vent soufflait aux alentours de 50 km/h et des vagues atteignaient au moins un mètre selon des promeneurs. Les espoirs de retrouver la petite-fille de Robert F. Kennedy (frère cadet de John Fitzgerald Kennedy) et son fils étaient donc minimes.

Le magazine People annonce - après avoir consulté les informations de la Maryland Natural Resources Police - que le corps de Maeve Kennedy Townsend McKean a été retrouvé quatre jours après sa disparition, le lundi 6 avril, juste après 17h30. Il se trouvait à 4 km de la propriété de sa maman, Kathleen Kennedy Townsend, située à Shady Side dans le Maryland, et gisait par plus de 7 mètres de profondeur. Les recherches pour tenter de retrouver le corps de Gideon ont été interrompues et reprendront le mardi 7 avril.

David McKean avait exprimé son désarroi sur Facebook après la disparition de sa femme et de son fils. "Malgré les efforts héroïques des garde-côtes, les recherches sont suspendues, expliquait-il. Elles ont commencé dans l'après-midi, ont continué toute la nuit et puis le jour d'après. Il fait sombre à nouveau. Cela fait vingt-quatre heures et les chances de survie sont extrêmement faibles. Il est clair que Maeve et Gideon sont morts." À ce message s'étaient ajoutées plusieurs photos de famille.