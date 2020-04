Malédiction Kennedy : Le corps du petit Gideon (8 ans) repêché

Il n'y avait plus aucun espoir de retrouver Gideon McKean, 8 ans, vivant. Mais l'objectif était de pouvoir restituer son corps à la famille alors que celui de sa maman, Maeve Kennedy Townsend McKean, avait été trouvé dans la journée du 6 avril 2020.

Après plusieurs jours de recherches, le corps du petit garçon a finalement été repêché le mercredi 8 avril, a révélé TMZ. Selon les policiers, la dépouille du fils de la petite-nièce de John Fitzgerald Kennedy gisait par plus de 7 mètres de profondeur et se trouvait à plus de 600 mètres du lieu où avait retrouvée celle de sa maman. Le corps de Maeve Kennedy Townsend McKean se trouvait à 4 km de la propriété de sa mère, Kathleen Kennedy Townsend, située à Shady Side dans le Maryland. La famille s'y était isolée en raison de la pandémie de coronavirus. Les causes de son décès ont par ailleurs été révélées. La petite-fille Robert F. Kennedy (frère cadet de John Fitzgerald Kennedy), âgée de 40 ans, est morte d'une noyade accidentelle.

Dans la journée du 2 avril 2020, Maeve Kennedy Townsend McKean et son fils Gideon avaient pris place à bord d'un canoë pour tenter de mettre la main sur un ballon tombé à l'eau. Cette sortie effectuée dans la baie de Chesapeake (Maryland), non loin de Washington, a finalement tourné au drame, lorsque l'embarcation a été retrouvée vide. La région n'est pourtant pas réputée dangereuse, mais les conditions étaient loin d'être optimales pour cette sortie nautique entre mère et fils. Le vent soufflait aux alentours de 50 km/h et des vagues atteignaient au moins un mètre selon des promeneurs.

Ce drame familial s'ajoute à une longue série. En plus de l'assassinat de JFK en 1963, celui de son frère Robert en 1968, alors qu'il était bien placé pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle, un des fils de Robert Kennedy, David, est mort à 28 ans d'une overdose de cocaïne dans un hôtel de Floride, en 1984. Un autre de ses fils, Michael, a succombé à une collision avec un arbre lors d'une descente à ski en 1997 dans le Colorado. Il y a quelques mois, c'est Saoirse, 22 ans, autre petite-fille de Robert F. Kennedy, qui mourait d'une "toxicité aiguë" après avoir ingéré "un mélange de méthadone et d'éthanol, pris avec d'autres médicaments sur ordonnance", d'après une annonce du procureur de Cape Cod.