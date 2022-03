John Stahl : Mort du héros de la série Game of Thrones

Son personnage avait bien mal terminé puisque Rickard Karstark s'était retourné contre Robb Stark - Richard Madden -, en pleine période King of the North, et s'était fait décapiter en bonne et due forme après une vague histoire de trahison et d'insultes publiques. Les causes du décès de John Stahl sont, en revanche, inconnues. Disparu des écrans depuis son dernier rôle en 2021, dans le téléfilm de Noël A Castle for Christmas, le comédien a brisé le coeur de nombreuses consoeurs et de nombreux confrères en rejoignant le ciel. Chacun se souvient de la "présence extraordinaire" de cet "homme superbe", sur scène et en dehors, de son "bon coeur" et de son "rire chaleureux". Toutes nos condoléances à sa compagne, Jane, ses proches, à ses amis et à sa famille...