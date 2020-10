Johnny Hallyday : Sa mort était "un suicide" pour Line Renaud, sa marraine de coeur

Ils sont liés à la vie à la mort. En avril 1960, Line Renaud était la marraine de Johnny Hallyday à l'occasion de sa première apparition à la télévision, dans l'émission L'école des vedettes, présentée par Aimée Mortimer. Il avait 16 ans, elle en avait 32. Soudés par une complicité dingue, ils ne se sont plus jamais quittés. Le disque de diamant qu'elle a reçu en 2005 pour l'ensemble de sa carrière, c'est le Taulier qui le lui a remis de ses mains de guitariste. C'est pourquoi, le jour de l'hommage rendu à La Madeleine, dans le huitième arrondissement de Paris, la chanteuse a pris la parole.

C'est un suicide, Johnny

Pour Line Renaud, il était tout bonnement surnaturel de devoir dire adieu à son petit protégé. Sa voix tremblait en même temps qu'elle réalisait la teneur de ses propos. Mais la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, n'était pas vraiment une surprise pour elle qui le regardait vivre et s'auto-détruire aux yeux de tous. "Ce n'était pas à lui d'être là, regrette-t-elle dans Sept à Huit, sur TF1. Il était trop jeune. Mais c'est un suicide, Johnny. Un suicide... il a bu toute sa vie, il a fumé. Il allumait les cigarettes les unes après les autres. Elles étaient à peine éteintes qu'il les rallumait. C'était un suicide."

Il faut nous aider à partir... Il faut. Je le demande

Aurait-elle eu envie de le rejoindre au Paradis des artistes ? Line Renaud nous a fait une peur folle... à retardement. Fin septembre, l'ancienne meneuse de revues révélait avoir été victime d'un petit AVC au printemps 2019. Sauvée par Pirate, son fidèle cavalier King Charles, elle n'en garde en souvenir qu'une légère faiblesse à la main. Reste que, si un tel incident se produit à nouveau, elle refuse qu'on la force à rester parmi nous. "Quand on est à la fin de sa vie, qu'on nous laisse partir, qu'on nous aide à partir, réclame-t-elle dans ce même portrait. Il faut nous aider à partir... Il faut. Je le demande. Quand on souffre, on part. Mais la vie est belle." Nul doute qu'ils en riront, ensemble là-haut, quand le temps sera venu...