Johnny Hallyday : Un fan achète une mèche de ses cheveux à prix d'or !

Il ajoute : "Elle est estimée entre 15 000 et 17 000 euros et sera cédée au profit de la lute contre le cancer. Johnny avait soutenu l'association [ Vaincre le cancer, ndlr] en participant à un dîner de gala à l'Opéra Garnier un an avant sa mort. Et Laeticia a souhaité poursuivre l'action de son mari..." Une très belle initiative en mémoire de l'interprète du titre Allumer le feu mort le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette.

En octobre 2018, Daphné Burki avait par ailleurs invité le coiffeur de Johnny Hallyday qui avait confié de drôles d'anecdotes à propos de sa rencontre avec le Taulier mais aussi de ses habitudes sur France 2. "La première fois qu'il m'a appelé, je n'y ai pas cru" a confié Mathieu, "J'ai cru que c'était un animateur qui m'appelait, qui me faisait une blague". Mathieu se rappelait d'ailleurs parfaitement de la première fois où il avait coiffé le mari de Laeticia Hallyday. "J'étais très impressionné. Il a un regard de loup, il ne parle pas" Seule directive du rockeur ? "Fais ce que tu veux". "Pour tout vous dire, je n'ai rien fait. J'ai fait semblant de couper mais je ne l'ai pas fait. J'ai coiffé, il m'a dit 'J'adore'" avait confié le coiffeur.