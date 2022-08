Jonatan Cerrada en couple et papa, il évoque son mari pour la première fois

Il n'est plus l'adolescent sautillant que les téléspectateurs ont découvert en 2003 dans l'émission Nouvelle Star, alors qu'il n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, Jonatan Cerrada mène une autre vie, un peu plus éloignée de la sphère médiatique. Après avoir vécu plusieurs années en Indonésie, sur l'île de Bali, le jeune artiste de 36 ans s'est rapproché de sa famille, à Liège, en Belgique, notamment parce qu'il est devenu papa d'un petit Milo. S'il n'évoque jamais sa vie privée, l'ancien représentant de la France à L'Eurovision 2004, devenu comédien, a accepté d'en dire davantage, à propos de l'homme qui partage son quotidien, dans un épisode du show de TFX, Ils ont connu la gloire : que sont-ils devenus ?

C'est avec lui qu'il a vécu à Bali, avec lui, toujours, qu'il a accueilli Milo dans sa vie. Pour autant, Jonatan Cerrada ne parle jamais de son époux et ne dévoile pas, non plus, son identité sur les réseaux sociaux. "Je pense que j'ai déjà tellement été exposé, j'ai déjà tellement donné de choses, notamment pendant la Nouvelle Star où mes parents ont été vachement exposés, et je sais que ça a été une source de souffrance par la suite, pour eux et notamment pour mon frère. J'essaye de les préserver au max, eux par exemple ou mon mari qui non plus n'a pas de réseau social, a-t-il expliqué. Il n'est pas sur Instagram donc je ne vais pas mettre des photos de lui. C'est au cas par cas, mais c'est vrai que j'aime bien garder mon petit jardin secret."

Il n'y a pas 36 000 moyens de devenir papa

Durant le premier confinement provoqué par la pandémie de Covid-19, Jonatan Cerrada avait effectivement dévoilé à Purepeople qu'il était devenu papa pour la première fois. Milo avait débarqué dans sa vie 4 mois auparavant et il découvrait, alors, tout juste les joies de la paternité. Pour autant, il restait extrêmement pudique à propos de cette naissance. "Les gens peuvent se poser la question, les gens sont curieux et je comprends, a-t-il poursuivi, du côté de TFX. On est deux garçons donc a priori il n'y a pas 36 000 moyens de devenir papa. Mais je pense que c'est son histoire aussi, il la racontera s'il a envie de la raconter..."