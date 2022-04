Jonatan Cerrada (Nouvelle Star) retrouve Vincent Mc Doom et Corinne Touzet pour une soirée transformiste !

Le spectacle est terminé. Le jeudi 7 avril 2022, la dernière représentation de Folle Illusion a émerveillé une ultime fois les spectateurs de la Nouvelle Eve, cabaret situé dans le 9e arrondissement de Paris. Dès l'ouverture des portes, les invités ont été accueillis par de magnifiques créatures, dont la maîtresse de cérémonie Carolina. Et ils furent nombreux à se déplacer pour assister au show. Habitués, nouveaux clients et VIP... c'est bien simple, la salle était comble !

Une fois encore, le spectacle était assuré par une liste de talents fous. Meneuse de revue, Léona Winter, finaliste de l'émission The Voice en 2019 et actuellement à l'affiche de Queen of the Univers, produit par RuPaul, a donné de la voix tout en remuant ses hanches divines. Ont également défilé sur la scène de La Nouvelle Eve, dans des tenues éblouissantes, Icee Drag On, finaliste cette année de l'émission La France a un Incroyable Talent sur M6, ainsi que Golda Shower, sublime caméléon de la nuit parisienne, qui crève l'écran dans Les Reines de la nuit de Christiane Spièro, l'internationale Gyzel Schatzi et d'autres artistes tout aussi talentueux !