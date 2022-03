Danièle Evenou, jupe soulevée sur la scène d'un spectacle transformiste !

Evasion et bonne humeur étaient au rendez-vous du cabaret La Nouvelle Eve, le jeudi 10 mars 2022. De nombreux artistes ont défilé sur les planches de cette salle mythique, située au pied de la Butte Montmartre dans le 9e arrondissement de Paris. Mais les étoiles ne brillaient pas que sur la scène, ce soir-là, puisque parmi la foule venue assister au spectacle Folle Illusion, beaucoup ont pu repérer, entre autres, Danièle Evenou, qui a même rejoint les artistes lors d'une intervention spéciale, mais aussi Slimane - sans sa petite fille - Nicolas Waldorf, grimé en Nadine, Vincent Mc Doom, Fabienne Babe, Laurent Amar ou encore notre Mister France 2021, Bilal Malek.

Folle Illusion est une spectacle transformiste dans lequel se mêlent et s'emmêlent "les ressemblances de stars, l'humour, les strass et les paillettes". Les veinards regroupés à La Nouvelle Eve ont notamment pu applaudir Léona Winter en meneuse de revue, ex demi-finaliste de la saison 8 de l'émission The Voice, représentante de la France dans l'émission Queen Of The Universe, co-produite par RuPaul, et ancienne candidate des Anges 12. Etaient également à l'affiche : Icee Drag On, actuelle Golden Buzzer de l'émission La France à un Incroyable Talent sur M6, Golda Shower, connue pour son apparition dans le film Les Folies Fermières, Gyzel Schatzi, Jenny FTBN et les danseurs Mike, Bruno et Ancelot.