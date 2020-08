The Voice : Leona Winter s'est mariée, une célèbre chanteuse invitée

Leona Winter, la drag queen victorieuse de l'émission The Switch Drag Race au Chili et demi-finaliste de The Voice 8 en France, est désormais mariée. Son époux, Lorenzo Werner, a vendu la mèche sur Instagram. Ils ont vécu ce grand jour en compagnie d'une autre chanteuse bien connue des téléspectateurs...

"Un peu du plus beau jour de notre vie ce 15 août 2020", a sobrement écrit Lorenzo Werner, en légende d'une photo le représentant main dans la main avec son amoureux. Pour son mariage, Leona Winter avait laissé ses habits de lumière au vestiaire pour se présenter sous son autre identité, celle de Rémy Solé. Les deux hommes avaient opté pour le même dress code : un costume bleu. Mais Rémy avait toutefois ajouté une longue traîne au sien. Un mariage qui s'est tenu à la mairie d'Arles-sur-Tech, une petite commune des Pyrénées-Orientales. Une union vécue par les tourtereaux "entourés de leurs familles et de leurs amis proches", dévoile le site de l'Indépendant qui publie aussi une photo.

Toujours sur Instagram, on a pu découvrir qu'une autre chanteuse phare du petit écran avait assisté à la cérémonie : Magalie Vaé ! En effet, l'ancienne gagnante de la Star Academy a posté des photos avec les époux, ainsi qu'un joli message. "Merveilleuse journée auprès de Lorenzo et Rémy (@lorenzo.werner / @leonawinterofficiel) pour leur mariage. Une journée remplie d'amour... Merci à vous pour ces beaux moments et que votre amour dure l'éternité #amour #mariage #passion #sincérité #partage #union", a-t-elle commenté.

Entre Leona Winter et son mari - également manager - Lorenzo, c'est une histoire d'amour qui dure depuis déjà une décennie. Les tourtereaux s'aiment malgré leur grande différence d'âge : 25 ans seulement pour l'artiste, contre 48 ans pour son mari. "J'ai grandi, j'ai découvert mon homosexualité et mon seul repère, mon seul pilier, c'était lui. Et je suis tombé amoureux de lui, je lui ai mis le grappin dessus, tout simplement. On est sorti ensemble, j'étais jeune, c'est vrai. Mais j'avais déjà la majorité sexuelle. On a vingt-trois ans d'écart, lui aussi est artiste, il a fait de la télé quand il était plus jeune, il a eu une troupe de spectacles. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement. C'est un peu mon âme soeur", avait-il confié à Purepeople lors de la promotion de sa participation aux Anges 12.