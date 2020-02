Rémy alias Leona Winter (The Voice), toujours en contact avec Jenifer ? (EXCLU)

En 2019, Leona Winter était l'une des favorites de la huitième saison de The Voice. Ce personnage extraverti de show girl avait plu d'emblée aux coachs qui lui avaient ainsi laissé sa chance de se faire un nom. Elle avait finalement rejoint l'équipe de Jenifer. Mais sous le maquillage à outrance et sa perruque, se cache en réalité Rémy, un jeune homme beaucoup plus introverti et réservé. C'est sous ses propres traits, qu'il participe désormais à la douzième saison des Anges, en diffusion sur NRJ12 depuis le 3 février. Au côté d'autres candidats, il fera tout pour tenter de percer dans la chanson, sa passion.

Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Rémy explique ce qui l'a poussé à rejoindre l'aventure. "Ça n'a rien à voir avec The Voice, c'est deux programmes très différents. Dans The Voice, ce qui m'avait manqué, c'est cet esprit de communauté. C'était une très belle compétition, j'avais appris beaucoup de choses artistiquement parlant sur moi-même. Mais il me manquait ce côté découverte des autres", nous confie-t-il.

En évoquant le télé-crochet qui l'a révélé, la question se pose de savoir s'il est toujours en contact avec son ancienne coach, Jenifer. "Avec Jenifer non, même si j'ai eu quelques messages. Maintenant, avec la production toujours et avec les candidats évidemment. Ça reste une grande famille et on essaye toujours de prendre des nouvelles des uns et des autres. Je n'ai pas de nouvelles à proprement parler, mais on garde toujours un oeil les uns sur les autres." Pas sûr toutefois qu'on le revoie de sitôt partager la scène avec Jenifer...

