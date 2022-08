Jonatan Cerrada, son frère mort dans un violent accident : "Ça tombe sur toi comme la foudre..."

Il a quitté le territoire, après avoir sorti deux albums, pour s'installer loin de son public, à Bali, en Indonésie. Le troisième opus musical de Jonatan Cerrada, les fans l'attendent toujours avec beaucoup d'impatience. S'il est devenu comédien, et qu'il a tourné auprès de Nirina Zubir, une grande actrice indonésienne, le jeune artiste de 36 ans a un peu plus de mal à se remettre à la musique. Et pour cause, c'est un drame familial qui l'a éloigné des studios d'enregistrement et des micros. En 2014, l'ancien gagnant de l'émission Nouvelle Star a effectivement perdu son frère alors que celui-ci était très impliqué dans sa carrière, comme il l'a rappelé dans l'émission de TFX, Ils ont connu la gloire : que sont ils devenus ?, diffusée le vendredi 19 août 2022.

Sacré exploit que de lui retirer son si joli sourire. En 2014, hélas, Jonatan Cerrada a affronté l'impensable. Comme l'indiquait le site suisse de 20 Minutes, Julian se trouvait sur un poteau d'éclairage, à bord d'une nacelle, quand un camion l'a percuté. Ejecté, il est tombé 20 mètres plus loin et est décédé sur le coup, laissant derrière lui une femme et deux enfants, 6 ans et quelques mois à l'époque. "Ça a été la pire année, raconte-t-il sur TFX. On a perdu mon frère qui est décédé dans un accident de travail. Donc forcément, très soudain... Un choc inimaginable. Le genre de décès que tu n'as jamais envisagé, donc ça tombe sur toi comme la foudre. Le fait de perdre un grand frère, ça redistribue un petit peu les cartes et les rôles au sein de la famille." Très proche de sa soeur Audrey, le chanteur s'est finalement rapproché géographiquement des siens ces derniers mois. Devenu papa d'un petit Milo il y a 2 ans, il s'est installé à Liège, en Belgique, afin que chacun puisse voir son enfant grandir.

Quatre mois avant que le confinement ne soit imposé à la Terre entière, Jonatan Cerrada et son mari sont effectivement devenus papa d'un adorable petit garçon, dont ils protègent soigneusement l'identité. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme n'hésite pas à évoquer ce nouveau quotidien qu'il vit, en famille, mais ce n'est que récemment qu'il a accepté d'évoquer, plus clairement, la naissance de Milo. "J'aime bien garder mon petit jardin secret, ma vie privée, rappelle-t-il. Les gens peuvent se poser la question, les gens sont curieux je comprends. On est deux garçons donc a priori y a pas 36 000 moyens de devenir papa mais je pense que c'est son histoire aussi, il la racontera s'il a envie de la raconter." Voilà qui pourrait, sans doute, lui inspirer quelques titres inédits...