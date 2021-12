Jonathan Ikoné cambriolé : l'international français se fait dérober une somme folle

Certaines personnes sont capables de faire abstraction le temps de quelques heures de choses particulièrement traumatisantes et c'est clairement ce qu'a dû faire Jonathan Ikoné hier soir. Le jeune footballeur de 23 ans a offert aux supporters lillois une super performance sur le terrain de Wolfsburg en Allemagne, aidant largement son équipe à se qualifier avec brio pour la suite de la Ligue des champions. Considéré comme l'homme du match, le garçon originaire de Bondy, comme un certain Kylian Mbappé, a pourtant fait face en début de semaine à un terrible coup du sort.

Lundi dernier sur les coups de 18 heures, une société de vidéoprotection alerte la police pour un possible cambriolage au domicile de Jonathan Ikoné, qui se situe dans la banlieue lilloise. Le jeune international, appelé à plusieurs reprises par Didier Deschamps, vient d'être victime d'une intrusion d'un ou plusieurs individus chez lui. Après s'être introduit et fait le tour de la propriété, ces derniers sont repartis avec une grosse somme d'argent. D'après les informations d'une source judiciaire, le joueur se serait fait voler pour près de 250 000 € ! En plus de cette perte énorme, le préjudice moral est toujours très important dans ce genre d'affaires...

Tout un club en soutien derrière lui

D'après les informations de L'Équipe, les enquêteurs de la direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) de Lille sont chargés des investigations. Une situation compliquée donc pour le joueur, mais également pour son club, qui a dû composer avec un joueur sans doute en état de choc au moment où la nouvelle lui est parvenue. "C'est difficile à vivre pour lui, c'est évident", a déclaré son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, avant le match d'hier. Un constat partagé par son coéquipier et capitaine à Lille, José Fonte : "C'est quelque chose de très dur à vivre. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans sa tête mais on fait tout pour l'aider et lui permettre de se concentrer sur le match".

Finalement, quand on voit la prestation plus que réussie de Jonathan Ikoné hier soir, on se dit que le joueur a des ressources mentales au-dessus de la moyenne. Malgré un terrible épisode en début de semaine, il a su se relever et prouver qu'il est un véritable champion.