Jonathan Lambert marié : qui est Laureen, la mère de ses enfants avec qui il a dû surmonter des épreuves ?

Jonathan Lambert est l'un des acteurs du film Bienvenue à Marly Gomont aux côtés, notamment, de l'actrice Aïssa Maïga diffusé ce dimanche 7 août sur TF1. L'acteur y incarne Lavigne, le rival du maire de Marly-Gomont.

À 49 ans, Jonathan Lambert est un acteur comblé et il l'est tout autant dans sa vie privée. Cela fait plus de vingt-cinq ans qu'il partage la vie de Laureen, la mère de ses trois enfants dont une fille Paola née en novembre 2011. Rencontrés à l'âge de 17 ans, Jonathan et Laureen se sont mis en couple deux ans plus tard avant de se marier. Dans une interview au journal Le Parisien en décembre 2012, l'humoriste s'était exprimé sur sa vie de famille : "J'ai besoin de cet équilibre entre ce métier stressant, incertain et la régularité de ma vie", avait-il confié. Dans une autre interview auprès de nos confrères de Gala il y a quelques années, Jonathan Lambert avait aussi dévoilé les ingrédients de sa longévité avec sa femme Laureen. "Pour qu'une histoire d'amour perdure, il faut de l'amitié entre les deux personnes. Il y a quelque chose de très émouvant dans les moments de complicité partagés", avait-il dit.

Une longévité et de multiples épreuves

Aux côtés de sa moitié, Jonathan Lambert a été confronté à multiples épreuves dont le cancer de sa femme Laureen mais aussi la disparition de son père Rodolphe (qui est aussi le premier prénom de Jonathan Lambert qui s'appelle en réalité Rodolphe-Jonathan) à qui il avait rendu hommage dans son spectacle Rodolphe entre 2020 et 2021. Un spectacle dans lequel l'ex-trublion de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché s'était mis à nu. "C'est la première fois que je parle de moi. Je n'y voyais pas de l'impudeur mais j'ai beaucoup de mal à assumer de dire des choses véridiques sur moi. "Rodolphe", c'est sûrement pour cet âge où on se sent mûr, où on commence à regarder en arrière", avait exprimé Jonathan Lambert dans une interview sur Europe 1 en juillet 2020. L'âge de raison pour Jonathan Lambert ?