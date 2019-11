Joseph Baena : Le fils d'Arnold Schwarzenegger s'affiche avec sa girlfriend

Le samedi 16 novembre, les célébrités se sont retrouvées pour la bonne cause lors du gala annuel de Go Campaign, une organisation qui récolte de l'argent pour aider les orphelins américains, mais aussi internationaux. "C'est génial, a dit Robert Pattinson, ambassadeur depuis 2015, au magazine Variety. C'est le genre de cause que je veux soutenir." Entouré de nombreuses stars et notamment Rami Malek, connu par le grand public pour son rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rapsody, Robert Pattinson a réuni 150 000 dollars d'aide aux enfants migrants et plus de 200 000 dollars pour combattre les violences par armes à feu.

Joseph Baena, le fils d'Arnold Schwarzenegger, était venu avec sa petite amie Nicky Dodaj, resplendissante dans une robe de soirée jaune. Le jeune homme de 22 ans, très actif sur les réseaux sociaux, a déjà publié plusieurs heureuses photos du couple. Pour son anniversaire, il avait déjà dévoilé sa musculature et son impressionnante ressemblance avec son père. Nicky et Joseph se sont rencontrés à l'université de Pepperline à Malibu, ils sont en couple depuis. Ils ont d'ailleurs été diplômés en 2019. Nicky établit des plans financiers chez Midwest Financial Partners à Los Angeles. "Il l'adore, raconte-t-il quand on l'interroge sur le lien entre son père et sa petite amie. Il pense qu'elle est belle, évidemment, et que c'est une fonceuse ! Je ne pourrais être plus d'accord, on aime tous Nicky." Joseph en a profité pour confier au site HollywoodLife le conseil de son père. "Investis-toi à 100%, que ce soit pour tes entraînements, pour le boulot ou pour l'école : donne tout !" Depuis, il essaie d'appliquer ça à la lettre "pour ne rien regretter". Un parterre de stars étaient aussi présentes ce soir-là : Dev Patel, Kid Cudi, Emily Ratajkowski, Paris Hilton (qui a fait un don de 15 000 dollars en faveur des migrants), Kate Beckinsale, Armie Hammer et Elizabeth Chambers, et Aloe Blacc qui a fait un petit concert privé.