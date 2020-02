Joseph (Koh-Lanta) éliminé : "Éteindre le feu, je le refais tout de suite !"

C'est un premier épisode haut en rebondissements que nous propose la nouvelle saison de Koh-Lanta intitulée L'Île des héros. Joseph, première victime du célèbre conseil, n'y est d'ailleurs pas pour rien... Après avoir essayé d'allumer un feu pendant un bon moment, le candidat de 27 ans a finalement lancé de l'eau sur le feu du camp en apprenant que ses partenaires comptaient l'éliminer. Un geste inédit et improbable sur lequel le vendeur de meubles du Calvados a accepté de revenir pour Purepeople.com.

Comment vous êtes-vous préparé pour Koh-Lanta, notamment pour faire le feu ?

Pour le feu, je ne vais pas dire que je savais déjà le faire, mais j'avais compris le principe il y a longtemps. Je m'y suis remis un petit peu avant de partir pour que ça reste dans mes cordes. Sinon, j'ai fait un peu de piscine. J'ai pris beaucoup de poids avant de partir, j'avais vraiment peur de perdre beaucoup de kilos, donc j'ai pris beaucoup de gras. Je me suis vraiment concentré sur le côté nourriture et puis j'ai appris aussi à faire des noeuds, des pièges pour les animaux, des choses comme ça...

Faire le feu devient vite un défi personnel, on vous reproche de ne pas laisser les autres essayer. Est-ce vrai ?

C'est des personnes de 30 ans... il y a deux bouts de bois par terre, tu vois que je suis fatigué, alors tu essayes, fin de l'histoire... Comment je peux "empêcher" les gens d'essayer ? C'est tellement improbable ! Ils ont essayé un quart d'heure et c'est tout. Ils avaient le droit d'essayer, je n'ai jamais rien interdit à personne.

Quand vous apprenez que Sam a fait le feu en 2,30 minutes, on vous sent tendu. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?

Je pense à ce que mes collègues doivent se dire : "Oh le mytho !" Que si je savais vraiment le faire, ça aurait dû être fait depuis longtemps...

Ne pensez-vous pas que vous vous êtes trop mis la pression ?

C'est la 20e saison de Koh-Lanta et, apparemment, personne ne s'est entraîné à part moi. Donc, quand je dis que je sais faire le feu, je trouve ça normal de m'y mettre à fond. Il n'y a que moi, alors qu'on est sept. Je ne sais pas à quoi ils se sont entraînés avant de partir, mais donc il n'y a que moi. La pression, elle vient de là. La première journée, j'ai voulu faire le feu pour l'équipe, mais le second jour, ils commencent à avoir des soupçons sur le fait que je sois un menteur ! Ça a commencé à parler. J'ai reçu des piques très violentes, j'en ai en tête que je ne peux même pas citer, mais ça m'a vraiment touché. Donc à la fin, je ne le faisais même plus pour l'équipe, mais pour ne pas passer pour un mytho ! Et le troisième jour, je suis juste devenu le mec qui devait sauver sa peau. Quand on a abandonné la première épreuve d'immunité, qu'ils ont pris Ahmad dans leurs bras en disant "t'inquiète pas, tu ne sors pas", je savais ce que ça voulait dire...

Plus tard, vous éteignez le feu par vengeance. Avez-vous conscience que ce geste peut choquer ?

Non. Et ce n'était pas par vengeance. J'ai justifié ma sortie... ils voulaient me sortir sans raison, alors je leur ai donné une raison. Si j'avais vraiment voulu éteindre le feu "par vengeance", je l'aurais fait pendant que j'étais tout seul avec le feu.

Est-ce que certains de vos coéquipiers ont réagi un peu vivement dans les mots ou dans les gestes ?

Il y a eu des réactions un peu intenses, mais sans débordement.

Était-ce vraiment utile de cacher les bambous ?

Je l'ai fait parce que je pensais mettre une chance de mon côté. Au conseil, pour moi, c'était 50/50. Donc je me suis dit que ça pourrait être la petite option pour être sauvé. Que quelqu'un aurait pu se dire que j'avais la clé sur les bambous et que donc il ne fallait pas que je sorte. Je me suis dit qu'il valait mieux avoir un bonus dans la poche, tout simplement...

Avec le recul, referiez-vous la même chose ?

Avec le recul déjà, je ne dis pas que je sais faire le feu et je les laisse se débrouiller dans le froid. Au pire j'essaye d'en faire un tout seul au milieu de la forêt et je leur dis que j'ai réussi à le faire par hasard. Et puis je passe du temps à bronzer, je profite... je serais sûrement resté plus longtemps. Par contre, éteindre le feu, je le refais tout de suite et dans les mêmes conditions.

Avez-vous eu l'occasion d'en reparler avec eux depuis le Conseil ? Vos partenaires de jeu vous ont-ils pardonné depuis ?

Honnêtement, je m'en fiche complètement. Je ne les connais pas, j'ai passé que 70 heures avec eux... Je ne suis pas en contact avec eux et je m'en fous.

Vous avez confié au Conseil que Delphine et Charlotte voulaient éliminer Ahmad. Elles nient...

Alors, elles m'ont demandé mon avis sur qui éliminer et elles ont cité Ahmad. Elles m'ont dit "Qu'est ce que t'en penses, Joseph ? Est-ce qu'on doit éliminer Ahmad ?" Je ne leur ai rien dit, car je n'avais pas besoin de faire des stratégies à l'avance. Elles ont nié, mais ça va pas ou quoi ! Je ne vais pas inventer des trucs comme ça devant des milliers de téléspectateurs ! Le pire, c'est qu'elles n'ont peut-être pas du tout eu l'intention de voter contre Ahmad... mais qu'elles voulaient juste prêcher le faux pour savoir le vrai et me faire parler.

Seriez-vous attiré par d'autres émissions ?

Non, je ne pense pas. D'ailleurs, on m'a déjà proposé d'autres émissions de télé-réalité, mais j'ai dit non.

Propos recueillis par Perrine Némard

