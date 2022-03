Joséphine Berry fête ses 30 ans nue, au pied d'une cascade, en très bonne compagnie !

Le 29 janvier 2022, Joséphine Berry a passé le cap des 30 ans. Il a fallu attendre ce 11 mars pour en savoir plus sur la manière dont la jeune comédienne a célébré sa journée d'anniversaire : plutôt qu'une grande soirée entourée de ses proches, c'est en comité très restreint, en pleine nature, que la fille de Richard Berry et Jessica Forde a marqué l'événement. Et pour ce qui est de la tenue de fête, place à la "simplicité"...

"29 janvier. 30ans. Chemin des légendes et ses milles marches (et ses milles cascades). Une des rando les plus magiques de France avec la personne la plus magique de la terre [dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, NDLR]. L'anniversaire parfait", Joséphine Berry s'est-elle souvenue sur son compte Instagram, ce vendredi. Pour accompagner son message, l'actrice a relayé plusieurs photos et vidéos souvenirs de cette belle journée. Elle apparaît alors nue, aux anges, se baignant au pied d'une cascade. Mais qui joue donc les photographes ? Qui est "la personne la plus magique de la terre" ? Il s'agit d'Andrea Catozzi, un jeune danseur et acrobate. Est-il un très bon ami de Joséphine Berry ou un peu plus ? Difficile à dire...

Quand elle ne patauge pas en eaux claires, dans le plus simple appareil, Joséphine Berry se consacre à sa carrière de comédienne. Le 28 mars prochain, les téléspectateurs de TF1 pourront la retrouver dans la 12e saison de la série Clem, dans le rôle de Salomé Boissier. En plus des plateaux de tournage, elle se produit régulièrement sur scène avec la troupe du Cercle des Illusionnistes, une pièce primée, écrite et mise en scène par Alexis Michalik.