Josh Hartnett marié : il a épousé Tamsin Egerton dans le plus grand secret !

Plus discret sur sa vie privée que Josh Hartnett, c'est très compliqué ! L'acteur américain, qui avait partagé l'affiche de Pearl Harbor avec Ben Affleck, ne parle que très rarement de sa vie de famille et notamment de sa compagne, l'actrice et mannequin Tamsin Egerton. Récemment, il avait admis à demi-mot la naissance de leur troisième enfant, sans donner de précision sur la date, le prénom ou le sexe du bébé.

Mais il semblerait que tous les deux aient partagé une bonne nouvelle récemment : ils se seraient mariés ! Selon le Daily Mail et le Sun, le couple se serait passé la bague au doigt à Londres en novembre dernier, devant un tout petit comité : la salle n'avait qu'une capacité de douze personnes ! Contactés, leurs attachés de presse n'ont fait aucun commentaire.

Tous les deux se sont rencontrés en 2012, alors que Josh Hartnett sortait d'une courte liaison avec Amanda Seyfried. Depuis, trois enfants sont nés, ce que l'acteur avait confirmé dans une rare interview au magazine en ligne Mr Porter. Il y avait notamment parlé de leur vie de famille pendant le confinement, qui avait été "beaucoup de travail" et pendant lequel "tout le monde a fait ce qu'il a pu".

"La chose dont je suis le plus fier, c'est d'être le père de trois enfants et d'avoir une relation saine avec ma compagne. J'ai une belle vie de famille, je travaille comme je le veux et au fur et à mesure que je vieillis, les personnages deviennent de plus en plus intéressants", avait-il expliqué, visiblement épanoui. Il a d'ailleurs répété qu'il préférait "avoir une vie" plutôt qu'une carrière.

"Beaucoup de gens tombent dans ce piège mais je me sens vraiment bien dans cette vie, j'ai des amis sur lesquels je peux compter et j'ai ma famille. Je veux être sûr de ne pas perdre ces relations, ces gens font de moi qui je suis aujourd'hui. Et je place ces considérations bien avant le fait d'avoir une carrière".

"J'ai décidé d'avoir une vie, de mettre ça en priorité. Ca a toujours été mon but. Je ne voulais pas être un autre genre de personne et je ne le serais jamais", avait-il continué, loin de tout plan de carrière. Et effectivement, il se fait assez rare au cinéma : en 2021, il tenait un rôle dans Ida Red et Un homme en Colère, de Guy Ritchie. Cette année, il sera à l'affiche du dernier film du même réalisateur, Operation Fortune : Ruse de Guerre et Oppenheimer, de Christopher Nolan.