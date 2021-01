Josh Hartnett papa, il confirme la naissance de son 3e enfant : "C'est la chose dont je suis le plus fier"

La famille s'est agrandie dans le plus grand des secrets. Après des semaines de silence, Josh Hartnett a confirmé l'air de rien la naissance de son troisième enfant. Extrêmement pudique, protecteur dès qu'il s'agit de sa famille, le comédien a évoqué la paternité auprès du magazine digital MR PORTER, évoquant son bonheur avec tendresse... et quelques révélations ! "La chose dont je suis le plus fier, c'est d'être papa de trois enfants et d'avoir une belle relation avec ma compagne, a-t-il expliqué. C'est d'avoir une super vie de famille et de toujours être capable de travailler en même temps. Et plus je prends de l'âge, plus on me propose des personnages intéressants."

Comme tous les parents, Josh Harnett et Tamsin Egerton ont dû adapter leur rythme de vie au confinement. "On a essayé de les occuper au maximum, mais c'est énormément de travail et ça nous prenait, à tous les deux, toute la journée, a-t-il précisé. À la fin, la seule chose dont on avait envie c'était une bouteille de vin et une bonne nuit de sommeil." Le comédien a rencontré sa belle en 2010 sur le tournage du film La prophétie de l'anneau, de Roland Joffé. Mais il aura fallu attendre leurs retrouvailles en 2012, alors que ce même projet était délocalisé à Londres, pour que l'étincelle de l'amour rejaillisse.

J'ai décidé d'avoir une vie. Ça a toujours été mon but

Aujourd'hui, Josh Harnett est papa de trois enfants mystères. Il a eu une fille en 2015, puis un deuxième enfant en 2017. Leurs prénoms n'ont jamais filtré, ni la date de naissance du petit dernier - ou de la petite dernière, qui sait ! L'acteur se félicite, d'ailleurs, d'être parvenu à conserver cette discrétion à propos de sa vie privée, clairement prioritaire vis-à-vis de sa carrière. "Beaucoup de gens tombent dans ce piège, assure-t-il. Ce qui me rend plus fort, ce sont certains amis de longue date et ma famille. C'est grâce à eux que je suis la personne que je suis. Je voulais être sûr que je conserverais ces relations plutôt que de poursuivre le rêve hollywoodien. J'ai décidé d'avoir une vie. Ça a toujours été mon but." Toujours est-il qu'au cinéma, Josh Harnett continue à cartonner. Il sera prochainement à l'affiche du film Un homme en colère, de Guy Ritchie, ainsi que dans le nouveau projet de James Franco intitulé The Long Home.