Josh Lucas infidèle en pleine pandémie ? Son ex Jessica l'insulte publiquement

Fini les allers-retours. Josh Lucas et son épouse Jessica Ciencin Henriquez mettent définitivement la clé sous la porte. Sur Twitter, l'auteure a effectivement expliqué, en colère, qu'on ne l'y reprendrait plus. Le problème ? Le comportement de l'acteur à son égard et ce, même en plein drame sanitaire international. "Avoir un enfant avec quelqu'un fait que vous avez plus tendance à lui pardonner, plus que vous ne le feriez normalement, écrit-elle. Cela vous fait penser qu'il est vraiment mieux que ce qu'il est vraiment. Mais il faut vraiment être une merde pour tromper sa partenaire (correction : maintenant, son ancienne partenaire) en pleine pandémie. Merci de me rappeler pourquoi j'avais décidé de te quitter il y a des années. Je mérite mieux que ça. Notre fils mérite mieux que ça."

Josh Lucas et Jessica Ciencin Henriquez se sont rencontrés dans un parc à chiens en 2011. Il se sont fiancés six semaines plus tard et se sont mariés en mars 2012. Les deux ex ont un fils de 7 ans baptisé Noah Rev. Voilà pourquoi elle avait fini par changer d'avis à propos du comédien. "Je le dis publiquement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent plus de choses qu'elles ne le devraient, juste parce qu'elles ont des enfants, conclut-elle. Vous n'êtes pas stupide parce que vous espérez, parce que vous croyez que les gens changent. Je vous comprends."