Joy Esther maman : folle soirée avec Yanis Marshall juste avant d'accoucher, son compagnon à ses côtés

Depuis cette fameuse soirée, l'actrice a accouché. Le lundi 28 novembre 2022, elle a en effet annoncé la naissance de son bébé via une story publiée sur son compte Instagram. Discrète, la jeune femme n'a révélé ni le sexe, ni le prénom de son petit bout de chou. Pour l'heure, seule une adorable photo de la main du nourrisson a été dévoilée. Disparu des réseaux sociaux, les deux tourtereaux profitent sans nul doute de leur progéniture, surtout après une grossesse très compliquée.

Rappelons que la jolie blonde n'avait pas forcément apprécié le fait de porter la vie malgré son amour débordant pour son enfant à venir. "Fatiguée, malaise, mal partout, C'est une aventure quoi ! Clairement la grossesse n'est pas un rêve éveillé comme on veut bien nous le faire croire. Certes il y a des moments magiques mais c'est TOUT ! Je ne m'épancherai pas plus. (...) Nous ne sommes pas obligées d'aimer être enceinte ! Et c'est OK de le dire ! Encore un mois pour moi et je me souhaite du courage. La délivrance sera ma récompense et mon plus beau cadeau", déclarait-elle sur son compte Instagram le 28 octobre dernier.