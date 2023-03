Juan Arbelaez divorcé de Laury Thilleman : il se confie pour la première fois, ce qui l'a "sauvé"

Alors qu'on les pensait filer le parfait amour, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont surpris tout le monde en mai 2022 en annonçant leur rupture, au bout de sept ans d'amour et trois de mariage. À travers un post Instagram, l'ancienne Miss France 2011 laissait toutefois entendre qu'il n'y avait aucune amertume entre eux. "Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", avait-elle écrit. Et depuis, c'est chacun de leur côté qu'ils poursuivent leur chemin.

Mais, invité de Thibaut Gauthier dans Le Figaro La Nuit jeudi soir sur Le Figaro Live, Juan Arbelaez a pour la première fois brisé le silence sur son divorce avec Laury Thilleman. Il a notamment confié comprendre que leurs noms soient toujours associés. "J'ai été marié et nous avons passé sept ans ensemble donc c'est un peu normal. Nous sommes tous les deux des personnes connues", a-t-il déclaré. Pas question toutefois pour lui d'ouvrir les portes de son intimité à outre mesure. D'ailleurs, le chef cuisinier révélé dans Top Chef en 2012 est si discret qu'il n'a jamais voulu parler publiquement de sa séparation avec la sportive Laury. "Je l'ai davantage cachée que mise en avant. Je mettais en avant le restaurant où nous étions associés et nos idées intéressantes", a-t-il reconnu.

Ça me motive et m'aide à aller mieux

Car c'est toujours vers le travail que Juan Arbelaez a trouvé refuge et pu traverser les étapes de la vie. Son activité de chef lui a encore été d'une grande aide au moment de ce chamboulement sentimental. "Le travail peut être compliqué à vivre après un coup dur mais, personnellement, il m'a toujours sauvé. Le fait de se changer les idées, de voir les restaurants pleins et d'avoir des clients heureux, ça me motive et m'aide à aller mieux. Quel que soit le coup dur. Mes clients et mes restaurants m'ont toujours sauvé", a-t-il assuré.

Et malgré tout, le colombien d'origine continue d'être la personne solaire et pétillante qu'on a toujours connu. "Je suis quelqu'un d'amoureux : de mon travail, de mes amis, dans mes relations... J'aime aimer, j'ai grandi dans une famille pleine d'amour et de générosité donc j'aimerai toute ma vie". Quant à savoir s'il est amoureux d'une nouvelle femme, il faudra repasser. "C'est ma vie privée", a-t-il tout simplement lâché.