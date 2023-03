Diaporama : Juan Arbelaez divorcé de Laury Thilleman : il se confie pour la première fois, ce qui l'a "sauvé"

Presque un an après l'annonce de sa rupture avec Laury Thilleman, Juan Arbelaez s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. Exclusif - Laury Thilleman et son mari Juan Arbelaez - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

Le chef a fait une exception lors d'une récente interview et a notamment confié avoir réussi à traverser cette étape douloureuse grâce à son travail. Laury Thilleman (Miss France 2011) et son compagnon le chef cuisinier Juan Arbelaez dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 1er juin 2019. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

4 / 13