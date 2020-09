Jude Law papa à 47 ans : un 6e enfant avec sa jeune épouse, Phillipa Coan !

La famille s'agrandit ! Invité dans le Tonight Show de Jimmy Fallon le lundi 14 septembre 2020, Jude Law a annoncé qu'il était devenu papa pour la sixième fois – alors que la rumeur de cette naissance circulait depuis des semaines. Fou amoureux de sa jeune épouse de 33 ans, Phillipa Coan, le comédien a raconté son confinement un peu agité, entre potager, jeunes pousses et couches-culottes. "J'ai beaucoup jardiné, a-t-il précisé. Oh ! Et bien sûr, en plus de ça, j'ai eu un bébé. Voilà, vous savez tout. C'est vraiment merveilleux. On est tellement heureux de pouvoir fonder une famille."

Un sixième enfant pour Jude Law

En couple depuis 2015, Jude Law et Phillipa Coan avaient officialisé leur relation lors d'un festival littéraire. Ils s'étaient finalement mariés au Old Marylebone Town Hall de Londres en 2019, trois mois après leurs fiançailles. Ce bébé, qui concrétise leur union, est le premier qu'ils ont en commun. Mais le comédien britannique a déjà largement l'expérience des nouveau-nés puisqu'il a cinq autres enfants : Rafferty (1996), Rudy (2002) et Iris (2000), nés de son union avec Sadie Frost ; Sophia, l'enfant qu'il a eue avec le mannequin Samantha Burke en 2009, et Ada (2015), fruit de ses amours avec Catherine Harding.

L'idée d'avoir d'autres enfants serait juste merveilleuse

Au mois de mai, déjà, il se chuchotait que Jude Law pouponnait sagement auprès de sa douce : "Ils sont tellement contents de pouvoir agrandir leur clan, expliquait-on. Tout le monde est excité à propos de cette naissance", nous apprenait le Daily Mail. Un peu plus tôt, au début de l'année 2020, l'acteur était d'ailleurs questionné par le Daily Telegraph à propos d'un sixième enfant et semblait tout à fait à l'aise avec cette idée – d'autant que la grossesse de Phillipa Coan était déjà en cours. "J'ai la chance d'être avec quelqu'un avec qui je m'amuse comme jamais, confiait-il. J'adore ça, donc bien sûr, pourquoi pas un autre ? Je suis très chanceux d'être avec quelqu'un dont je suis fou amoureux. Donc l'idée d'avoir d'autres enfants serait juste merveilleuse." Voilà qui est fait...