Jude Law prêt pour un sixième enfant : "Je suis fou amoureux, pourquoi pas ?"

Fait suffisamment rare pour être souligné : Jude Law s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille le temps d'une interview accordée au Daily Telegraph, le 29 janvier 2020. L'acteur de 47 ans a même confié qu'il était partant pour avoir un sixième enfant avec sa nouvelle épouse, Phillipa Coan, psychologue de 32 ans.

"Bien sûr ! Absolument. J'ai la chance d'être avec quelqu'un avec qui je m'amuse comme jamais", a confié la star de la série The Young Pope. J'adore ça, donc bien sûr, pourquoi pas un autre ? Je suis très chanceux d'être avec quelqu'un dont je suis fou amoureux. Donc l'idée d'avoir d'autres enfants serait juste merveilleuse." Après quatre ans de vie commune, le comédien et Phillipa Coan se sont mariés lors d'une cérémonie intime à Londres en avril dernier.

Le Britannique est déjà papa de cinq enfants : Rafferty, Iris et Rudy (23, 19 et 17 ans), nés de son premier mariage avec Sadie Frost, Sophia (10 ans) qu'il a eue avec le mannequin américain Samantha Burke, ainsi qu'Ada (4 ans), née de sa relation avec Catherine Harding. Épanoui sur le plan personnel, Jude Law affirme aujourd'hui mener "une vie de famille stable et saine" : "Et ça comprend mes enfants qui sont de jeunes adultes... Et les plus jeunes qui représentent tellement de joie et de plaisir." Une vie personnelle "équilibrée et ennuyeuse" qui lui permet d'être plus bavard sur le sujet que par le passé. De lui-même, l'acteur bientôt à l'affiche du film d'action The Rhythm Section avoue ne plus ressentir le besoin de préserver sa vie de famille du public.