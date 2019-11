Jude Law : Sa fille Iris, canon en bikini après de longues vacances

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. La fille de Jude Law s'est lancée, soutenue par ses followers. Iris, 19 ans, les régale avec un nouveau selfie en bikini.

Iris Law compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos dans sa story du mardi 12 novembre 2019. L'une d'elles est un selfie pris face à un miroir. Iris y pose en bikini vert citron.

Sur son autoportrait, la jolie brune écrit : "Comment retrouver la forme après 24 heures de voyage et un mois de nouilles." Elle mentionne ensuite trois comptes, celui d'un bar et institut de beauté, d'une application permettant de trouver des cours de fitness à proximité et enfin d'une salle de gym spécialisée dans les exercices pour visage.

Ainsi, Iris Law informe les internautes de son retour au Royaume-Uni après un mois en Asie. Partie avec son petit ami Jyrrel Roberts, la belle a visité le Japon et la Corée du Sud.