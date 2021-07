Jude Law : Sa fille Iris, 20 ans, s'affiche très sexy en bikini

Iris Law passe indéniablement des vacances de rêve au soleil. En séjour en Grèce, et plus précisément dans l'île de Kéa, la fille de l'acteur Jude Law et de Sadie Frost , profite des températures estivales pour afficher son joli corps. Sur son compte Instagram, samedi 24 juillet 2021, la jeune femme a partagé une série de clichés très sensuels en bikini orange. La jeune mannequin de 20 ans semble passer des moments d'ores et déjà mémorables aux côtés de ses copines.

Habillée d'un joli bikini orange, Iris Law a opté pour un total look monochrome pour ses vacances. Et à en voir son compte Instagram, il semblerait que chaque jour la jeune femme opte pour une couleur différente. Après avoir opté pour des looks roses en début de semaine, ce dimanche 25 juillet, la jeune femme a ensuite choisi du bleu. Et au sujet de sa dernière photo, Iris Law a fait les choses en grand puisqu'elle a assorti sa jupe bleue à sa couleur de cheveux. En effet, elle a vraisemblablement soigné tous les détails en accordant sa coiffure à ses vêtements.